Son dakika: HDP'li 5 belediye başkanına terörden gözaltı
Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir ile Diyarbakır'ın Silvan Belediye Başkanı Naşide Toprak, Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan ve Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul, haklarındaki terör soruşturmaları kapsamında polis tarafından gözaltına alındı. Polis, HDP'li başkanların gözaltına alındığı belediye binalarında arama yapıyor.Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir ile Diyarbakır'ın Silvan Belediye Başkanı Naşide Toprak, Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan ve Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul, haklarındaki terör soruşturmaları kapsamında polis tarafından gözaltına alındı. Polis, HDP'li başkanların gözaltına alındığı belediye binalarında arama yapıyor.
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