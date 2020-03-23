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Son dakika: HDP'li 5 belediye başkanına terörden gözaltı

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Giriş Tarihi: 23.03.2020 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020
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HDP'Lİ 5 BELEDİYE BAŞKANINA TERÖRDEN GÖZALTI

Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir ile Diyarbakır'ın Silvan Belediye Başkanı Naşide Toprak, Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan ve Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul, haklarındaki terör soruşturmaları kapsamında polis tarafından gözaltına alındı. Polis, HDP'li başkanların gözaltına alındığı belediye binalarında arama yapıyor.

Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir ile Diyarbakır'ın Silvan Belediye Başkanı Naşide Toprak, Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan ve Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul, haklarındaki terör soruşturmaları kapsamında polis tarafından gözaltına alındı. Polis, HDP'li başkanların gözaltına alındığı belediye binalarında arama yapıyor.

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