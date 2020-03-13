Son dakika: MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristler öldürüldü
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık ayrıca operasyonların kesintisiz devam edeceği mesajını veri.SON DAKİKA HABERİ: Milli savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada , "Son dakika haberi... MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek." ifadelerine yer verildi.
SON DAKİKA: FETÖ'NÜN RÜŞVET AĞI ORTAYA ÇIKTI! KENDİ ÜYELERİ DAHİL PKK, DHKP-C VE MKP'Lİ YAKLAŞIK 10 BİN TERÖR ÖRGÜTÜ ŞÜPHELİSİ...
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