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Son dakika: MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristler öldürüldü

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Giriş Tarihi: 13.03.2020 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020
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SIZMA GİRİŞİMİNDE BULUNAN TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 /'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık ayrıca operasyonların kesintisiz devam edeceği mesajını veri.

SON DAKİKA HABERİ: Milli savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada , "Son dakika haberi... : Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 /'li , Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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