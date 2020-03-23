Son dakika: MSB'den koronavirüs açıklaması: Gerekli tedbirler alınmaktadır

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Eğitim birliklerine yeni katılanlar ile temel askerlik eğitimlerini tamamlayarak yeni birliklerine katılış yapacak erbaş/erlerin 14 gün süreyle gözetim altında tutulması için gerekli tedbirler alınmaktadır." denildi.

Milli Savunma Bakanlığından koronavirüs salgınana karşı alınan önlemlere ilişkin açıklama geldi.

İşte Bakanlıktan yapılan açıklama:

"Eğitim birliklerine yeni katılanlar ile temel askerlik eğitimlerini tamamlayarak yeni birliklerine katılış yapacak erbaş/erlerin 14 gün süreyle gözetim altında tutulması için gerekli tedbirler alınmaktadır.

Yeni celpler şehre varışlarından itibaren doğrudan birliklerine sevk edilmekte ve sağlık muayenesinden geçirilmekte, tüm bu işlemler sosyal mesafe kuralı uygulanarak yapılmaktadır.

Bu hassas süreçte korona virüsle ilgili sosyal medyada yer alan asılsız ve kötü niyetli haberlere itibar edilmemeli ve bu tür durumlarda sadece resmi açıklamalar dikkate alınmalıdır."