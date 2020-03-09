MSB açıkladı: 18 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama geldi. MSB'den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinin güneyine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 18 terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesi güneyine sızmaya çalışan 18 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesi güneyine sızmaya çalışan 18 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.
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