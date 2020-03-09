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MSB açıkladı: 18 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.03.2020 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020
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MSB AÇIKLADI: 18 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Son dakika haberi... 'ndan flaş açıklama geldi. 'den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinin güneyine sızmaya çalışan /'li 18 terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

, Barış Pınarı Harekat bölgesi güneyine sızmaya çalışan 18 /'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesi güneyine sızmaya çalışan 18 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

Son dakika: MSB: PKK-YPG'li 2 terörist teslim oldu SON DAKİKA: MSB: PKK-YPG'Lİ 2 TERÖRİST TESLİM OLDU

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