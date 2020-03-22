22 Mart 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

İspanya Başbakanı Sanchez: En kötüsü henüz gelmedi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.03.2020 Güncelleme Tarihi: 22.03.2020
ABONE OL
EN KÖTÜSÜ HENÜZ GELMEDİ

, ülke genelinde 25 binden fazla kişinin koronavirüsten (Covid-19) etkilendiğini belirterek, "En kötüsü henüz gelmedi" ifadelerini kullandı.

düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Çok kritik bir dönemdeyiz ve çok zor günler geliyor. En kötüsü henüz gelmedi. II. Dünya Savaşı'ndan bu yana en ciddi durum" diye konuştu. Sanchez ayrıca hükümetin koronavirüsle mücadelede ne gerekiyorsa yapacağına dair söz verdi.

Geçen hafta ilan eden ülkede virüs nedeniyle 1,381 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısının 25 bin 496'ya ulaştığı bildirildi.

Korona yağması korkusu! İtalya, İspanya ve İngiltere’de ordu sokağa indi KORONA YAĞMASI KORKUSU! İTALYA, İSPANYA VE İNGİLTERE’DE ORDU SOKAĞA İNDİ
Koronavirüs nedeniyle Fransa - İspanya sınırında kontrollü geçiş |Video KORONAVİRÜS NEDENİYLE FRANSA - İSPANYA SINIRINDA KONTROLLÜ GEÇİŞ |VİDEO
Son dakika: İspanya koronavirüs nedeniyle kara sınırlarını kapatacak SON DAKİKA: İSPANYA KORONAVİRÜS NEDENİYLE KARA SINIRLARINI KAPATACAK
Son dakika: Corona virüs kabusu büyüyor! İspanya tamamen karantinaya alınıyor SON DAKİKA: CORONA VİRÜS KABUSU BÜYÜYOR! İSPANYA TAMAMEN KARANTİNAYA ALINIYOR
İspanya Kraliyet Ailesi’ne corona virüsü şoku! Kral Felipe ve Kraliçe Letizia'ya test yapıldı İSPANYA KRALİYET AİLESİ’NE CORONA VİRÜSÜ ŞOKU! KRAL FELİPE VE KRALİÇE LETİZİA'YA TEST YAPILDI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA