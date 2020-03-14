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Son dakika: Corona virüs kabusu büyüyor! İspanya tamamen karantinaya alınıyor

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Giriş Tarihi: 14.03.2020 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020
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BİR ÜLKE DAHA KARANTİNAYA ALINIYOR!

Son dakika... İspanyol hükümeti tüm ülkenin karantina altına alınacağını duyurdu. ise 'nin de aralarında bulunduğu 4 ülkeye uçuşların askıya alındığını duyurdu.

hükümeti ülkede yaygınlığı artıran koronavirüs salgını nedeniyle tüm ülkeyi karantina altına aldı. Karar resmen açıklandı.

El Mundo ve Cadena Ser gazetelerinin haberine göre olağanüstü hal ilan edilen ülkede vatandaşlara sadece işe gitmek, yemek ve ilaç almak ve hastaneye gitmek için evden çıkma izni verilecek.

Haberlerde ayrıca, İspanya İçişleri Bakanlığı'nın yerel ve bölgesel güçler de dahil olmak üzere tüm polis gücünü kontrol etmesine karar verildiği bildirildi.

İspanyol basınından çıkan haberler, kabine toplantısı sırasında yayınlandı.

VAKALARDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en hızlı yayıldığı ülkelerden biri olan İspanya'da ölü sayısı 191'e, vaka sayısı ise 5 bin 945'e çıktı. Sağlık Bakanlığından verilen son rakamlara göre, virüsün bulaştığı kişi sayısı, düne göre bin 700'den fazla artarak, 5 bin 945 oldu.

Kovid-19 vakalarında ölü sayısı düne nazaran 71 artarak, 191'e yükseldi. Bu rakamlar, İspanya'da Kovid-19'un çıkmasından bu yana "en hızlı artış" olarak dikkati çekti.

İspanya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 10 Mart'ta 36, 11 Mart'ta 48, 12 Mart'ta 84, 13 Mart ise 120 olmuştu. Virüsün en fazla etkilediği Madrid'de ölü sayısı 24 saatte neredeyse iki kat artarak 133 olurken, vaka sayısının da 3 bini geçtiği açıklandı.

BAE'DEN 4 ÜLKEYE UÇUŞ YASAĞI
(),'nin de olduğu 4 ülkeye 17 Mart Salı gününden itibaren uçuşları askıya aldı. BAE yönetiminin uçuşları askıya aldığı ülkeler arasından Türkiye ile birlikte , ve de var. 17 Mart'ta başlayacak uçuş yasağı ikinci bir karara kadar devam edecek.

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