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İspanya Kraliyet Ailesi’ne corona virüsü şoku! Kral Felipe ve Kraliçe Letizia'ya test yapıldı

Tüm dünyaya hızla yayılan corona virüsü İspanya'yı da etkisi altına aldı. İspanya Kraliyet Ailesi'nin kapısını çalan corona virüsü nedeniyle Kraliçe Letizia ve Kral Felipe'ye de test yapıldı. Bunun nedeni ise Kraliçe Letizia'nın geçtiğimiz cuma katıldığı bir etkinlikte elini sıkıp yanak yanağa öpüştüğü Eşitlik Bakanı Irene Montero'nun corona testinin pozitif çıkması. Sonucun bugün açıklanması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 13.03.2020 11:09 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 11:30
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İspanya Kraliyet Ailesi’ne corona virüsü şoku! Kral Felipe ve Kraliçe Letizia'ya test yapıldı

Eski bir gazeteci ve TV sunucusu olan Kraliçe Letizia, geçen hafta cuma günü bir etkinliğe katılmıştı. Kraliçe, aynı etkinlikte kendisine eşlik eden Eşitlik Bakanı Irene Montero ile yan yana oturdu ve konuşma yaptı.

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İspanya Kraliyet Ailesi’ne corona virüsü şoku! Kral Felipe ve Kraliçe Letizia'ya test yapıldı

Etkinliğin sonunda da aracına binmeden önce Montero ile el sıkıştı ve yanak yanağa öperek vedalaştı.

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İspanya Kraliyet Ailesi’ne corona virüsü şoku! Kral Felipe ve Kraliçe Letizia'ya test yapıldı

Bakan Montero'ya yapılan corona virüs testi sonucunun pozitif çıkmasından sonra Kraliçe Letizia ile Kral Felipe'ye de test yapıldı. Çiftin kızları Leonor ve Sofia'ya test yapılıp yapılmadığı hakkında ise bilgi verilmedi.

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İspanya Kraliyet Ailesi’ne corona virüsü şoku! Kral Felipe ve Kraliçe Letizia'ya test yapıldı

Kraliçe Letizia ile Kral Felipe, geçtiğimiz çarşamba günü de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuelle Macron ve Brigitte Macron ile, Elysee Sarayı'nda bir araya gelmişti.

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İspanya Kraliyet Ailesi’ne corona virüsü şoku! Kral Felipe ve Kraliçe Letizia'ya test yapıldı

İspanya'da şu ana kadar üç bine yakın kişide virüs tespit edildi. Bu virüsten kaynaklanan ölümler ise 60'a yaklaştı.