İspanya Kraliyet Ailesi’ne corona virüsü şoku! Kral Felipe ve Kraliçe Letizia'ya test yapıldı
Tüm dünyaya hızla yayılan corona virüsü İspanya'yı da etkisi altına aldı. İspanya Kraliyet Ailesi'nin kapısını çalan corona virüsü nedeniyle Kraliçe Letizia ve Kral Felipe'ye de test yapıldı. Bunun nedeni ise Kraliçe Letizia'nın geçtiğimiz cuma katıldığı bir etkinlikte elini sıkıp yanak yanağa öpüştüğü Eşitlik Bakanı Irene Montero'nun corona testinin pozitif çıkması. Sonucun bugün açıklanması bekleniyor.
Giriş Tarihi: 13.03.2020 11:09Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 11:30