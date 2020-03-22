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Erzincan Valisi açıkladı! Keyfi sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlara para cezası

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Giriş Tarihi: 22.03.2020 Güncelleme Tarihi: 22.03.2020
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KEYFİ SOKAĞA ÇIKAN 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA PARA CEZASI

, 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmalarının, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırıldığını bildirdi. Gelen bir son dakika haberine göre; ’da 65 yaş üzeri keyfi dışarı çıkana 3 bin 150 TL ceza uygulanacak. Bu cezanın diğer illerde de uygulanması bekleniyor.

, 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmalarının, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırıldığını bildirdi.

Bu durumun ardından Valisi Ali Arslantaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yasağı ihlal durumunda 3 bin 150 TL ceza TCK 195'e göre suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Vali Arslantaş sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

3 BİN 150 TL PARA CEZASI

"65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan hemşehrilerimiz için sokağa çıkma yasağı getirildi. İhtiyaç durumunda ALO 112-155-156 numaraları arandığında arkadaşlarımız kendilerine yardımcı olacaktır. Yasağı ihlal durumunda 3 bin 150 TL ceza TCK 195'e göre suç duyurusunda bulunulacaktır."

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