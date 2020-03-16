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Son dakika: İspanya koronavirüs nedeniyle kara sınırlarını kapatacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.03.2020
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İSPANYA KARA SINIRLARINI KAPATACAK

Son dakika: Koronavirüste vaka sayısı 10 bine yaklaşılan İspanya'nın kara sınırlarını kapatacağı belirtildi.

AFP'nin haberine göre; İspanya koronavirüsün yayılmasını engellemek için kara sınırlarını kapatacak.

Detaylar gelecek...

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