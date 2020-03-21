21 Mart 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Berber, kuaför ve güzellik merkezleri kapatılıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.03.2020 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020
ABONE OL
81 İLE YAZI GİTTİ! KAPATILIYOR

tarafından 81 il Valiliğine gönderilen genelge ile koronavirüs tedbirleri kapsamında, , kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri bugün saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine durdurulacak.

'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla , önlemler almaya devam ediyor.

KAPATILIYORLAR

Bu kapsamda, ile yapılan değerlendirmeler sonucunda İçişleri Bakanlığı tarafından ek bir genelge 81 il valiliklerine gönderildi. Genelgeye göre, vatandaşın bir arada bulunması ve yapılan işlemler sırasında fizikel temas olması nedeniyle , kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri bugün saat 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durdurulacak.

GEREKLİ TEDBİRLERİN İVEDİLİKLE PLANLANMASI...

Bakanlık, söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali, kaymakamlar tarafından il, ilçe belediyeleri ile iş birliği içinde ilgili kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması, uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanlığından koronavirüs önlemi! Mangal ve piknik yasaklandı SON DAKİKA: TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINDAN KORONAVİRÜS ÖNLEMİ! MANGAL VE PİKNİK YASAKLANDI

MANGAL YASAKLANDI

ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla , ormanlarda ve bakanlığa park ve bahçelerde mangal yakılmasının yasaklandığını bildirdi. Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirlere ve sosyal mesafenin önemine dikkati çekti.

Bakan Pakdemirli, "Tüm milli parklarda, ormanlarda ve bakanlığımıza bağlı park ve bahçelerde koronavirüsün yayılmasını engellemek, sosyal mesafe kuralına uymak adına mangal yakılması yasaklanmıştır." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Bahçeli'den vatandaşlara koronavirüs çağrısı: Tarihi bir görev SON DAKİKA: BAHÇELİ'DEN VATANDAŞLARA KORONAVİRÜS ÇAĞRISI: TARİHİ BİR GÖREV
Fenerbahçe'den resmi koronavirüs açıklaması: Belirtilere rastlandı FENERBAHÇE'DEN RESMİ KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI: BELİRTİLERE RASTLANDI
Corona virüse koronavirüs aldırmadılar! Sahile akın eden vatandaşlar havadan böyle görüntülendi CORONA VİRÜSE (KORONAVİRÜS) ALDIRMADILAR! SAHİLE AKIN EDEN VATANDAŞLAR HAVADAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA