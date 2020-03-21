Berber, kuaför ve güzellik merkezleri kapatılıyor
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il Valiliğine gönderilen genelge ile koronavirüs tedbirleri kapsamında, berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri bugün saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine durdurulacak.
Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığı, önlemler almaya devam ediyor.
KAPATILIYORLAR
Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda İçişleri Bakanlığı tarafından ek bir genelge 81 il valiliklerine gönderildi. Genelgeye göre, vatandaşın bir arada bulunması ve yapılan işlemler sırasında fizikel temas olması nedeniyle berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri bugün saat 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durdurulacak.
GEREKLİ TEDBİRLERİN İVEDİLİKLE PLANLANMASI...
Bakanlık, söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali, kaymakamlar tarafından il, ilçe belediyeleri ile iş birliği içinde ilgili kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması, uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.
MANGAL YASAKLANDI
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla milli parklarda, ormanlarda ve bakanlığa park ve bahçelerde mangal yakılmasının yasaklandığını bildirdi. Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirlere ve sosyal mesafenin önemine dikkati çekti.
Bakan Pakdemirli, "Tüm milli parklarda, ormanlarda ve bakanlığımıza bağlı park ve bahçelerde koronavirüsün yayılmasını engellemek, sosyal mesafe kuralına uymak adına mangal yakılması yasaklanmıştır." ifadelerini kullandı.
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