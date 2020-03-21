İspanya'da korkutan rakam: 324 kişi daha koronadan hayatını kaybetti
Gelen son dakika haberine göre... İspanya'da vaka ve ölü sayıları artış göstermeye devam ediyor. Toplam vaka sayısı 24 bin 926'ya, ölü sayısı ise 1326'ya yükseldi.
İspanya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, toplam vaka sayısı 19 bin 980'den 24 bin 926'ya, 324 kişini hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1002'den 1326'ya yükseldi.
OTELLER HASTANEYE DÖNÜŞTÜRÜLECEK
Madrid'de hastanelerin yetersiz kalmasından dolayı bazı büyük oteller hasta odalarına dönüştürülerek, yeni Kovid-19 vakaları buralara taşınmaya başlandı.
24 SAAT İÇİNDE...
İspanyol basını, Madrid'deki iki büyük mezarlığın 24 saat çalışmaya başladığını, koronavirüsten hayatını kaybeden kişilerin 24 saat içinde defnedildiklerini yazdı.
İNSANLARIN SOKAĞA ÇIKMASINI ENGELLEMEK…
Sınırların kapatıldığı İspanya'da, hafta sonunda insanların sokağa çıkmasını önlemek için daha fazla polis ve asker görevlendirildiği de bildirildi.
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