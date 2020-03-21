Son dakika: Tarım ve Orman Bakanlığından koronavirüs önlemi! Mangal ve piknik yasaklandı
Son dakika haberine göre İstanbul Belgrad Ormanı'ndan ve sahillerden gelen görüntüler Tarım ve Orman Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakanlık bahçe, park ve mesire alanlarında mangal yakılmasını ve piknik yapılmasını yasakladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle mangal ve piknik yapılmasını yasakladı.
Bakan Pakdemirli de yaptığı açıklamada, "Milli parklarda, ormanlarda ve bakanlığımıza bağlı park ve bahçelerde mangal yakılması yasaklanmıştır." dedi.
SAĞLIK BAKANLIĞI ÖNLEMLERİ ARTIRDI
Sağlık Bakanlığı da yeni tip corona virüs salgınına karşı konaklama tesisleri, restoranlar, yurtlar ve huzurevlerinde uygulanan tedbirleri artırdı.
Otellerde konaklayanların son 14 gün içinde bulunduğu ülkeler ve ülke içindeki seyahat planları bilgilerini içeren kayıtlar tam ve düzenli tutulacak.
Restoranlarda, genel enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için masalar arası mesafe 1 metreden az olmayacak.
Huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerinde Covid-19 hastalığı ile uyumlu şikayetler olması durumunda, bu merkezlerde kalanlar yakından takip edilecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Koronavirüsten korunmak için neler yapmalıyız?
- Sıcak su virüse davetiye mi çıkartıyor?
- Bakan Albayrak’tan Miraç Kandili mesajı!
- Tuzlu su ile ağız çalkalamak işe yarar mı? İşte cevabı...
- Bakan Albayrak paylaştı: Her zaman yanınızdayız
- İşte koronavirüse karşı 7 kural!
- CHP zihniyeti koronadan beter!
- Ünlü isimlerden koronavirüse karşı ‘Şimdi iyilik’ kampanyası
- Korona testi nasıl yapılıyor?
- Orgeneral Yalman'ın cenaze töreni böyle yapıldı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Miraç Kandili'nde oruç tutmak: Miraç Kandili'nde oruç tutmanın sevabı nedir? Kandil orucu kaç gün tutulur?
- Miraç Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler? Miraç Kandili'nde yapılması gereken ibadetler neler?
- Miraç nedir, ne demek? Miraç Kandili'nde ne oldu? Peygamberimiz Hz. Muhammed Miraç gecesi 7 kat semayı nasıl dolaştı?
- Altın fiyatları ne oldu? 21 Mart corona virüsü sonrası gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar, kaç TL?
- Miraç Kandili mesajları 2020: En güzel ve en yeni resimli Miraç Kandili mesajları ve sözleri (SMS, WhatsApp, Facebook)
- Resesyon nedir? Ekonomik resesyon ne demek? Resesyon döneminde ekonomide ne olur?
- Bugün kandil mi? Bugün ne kandili var? 21 Mart Cumartesi Miraç Kandili bugün mü?
- Vakıfbank'tan emeklilere müjde! Vakıfbank promosyonu ne kadar? 2020 Vakıfbank emekli promosyonu nasıl alınır?
- Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur? 2020 Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? Miraç Kandili nedir?
- Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var? Corona virüsü vaka sayısı kaç? Türkiye'de coronadan kaç kişi öldü?
- Son dakika: Türkiye'de sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Albayrak açıkladı!
- Diyanet 2020 kandil günleri: Yarın kandil mi? 21 Mart Cumartesi yarın ne kandili var?