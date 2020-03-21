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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanlığından koronavirüs önlemi! Mangal ve piknik yasaklandı

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Giriş Tarihi: 21.03.2020 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020
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MANGAL VE PİKNİK YASAKLANDI

Son dakika haberine göre İstanbul Belgrad Ormanı'ndan ve sahillerden gelen görüntüler ve Orman Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakanlık bahçe, park ve mesire alanlarında mangal yakılmasını ve piknik yapılmasını yasakladı.

ve Orman Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle mangal ve piknik yapılmasını yasakladı.

Bakan Pakdemirli de yaptığı açıklamada, "Milli parklarda, ormanlarda ve bakanlığımıza bağlı park ve bahçelerde mangal yakılması yasaklanmıştır." dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI ÖNLEMLERİ ARTIRDI
da yeni tip corona virüs salgınına karşı konaklama tesisleri, restoranlar, yurtlar ve huzurevlerinde uygulanan tedbirleri artırdı.

Otellerde konaklayanların son 14 gün içinde bulunduğu ülkeler ve ülke içindeki seyahat planları bilgilerini içeren kayıtlar tam ve düzenli tutulacak.

Restoranlarda, genel enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için masalar arası mesafe 1 metreden az olmayacak.

Huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerinde Covid-19 hastalığı ile uyumlu şikayetler olması durumunda, bu merkezlerde kalanlar yakından takip edilecek.

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