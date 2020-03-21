Son dakika: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü duyurdu: 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu

Son dakika haberine göre Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre; 21 Mart 2020 saat 17:00 itibariyle Ülkemiz tarafından uçuşların durdurulduğu 22 ülkeye ilave olarak 46 ükeye daha uçuşlar durdurulmuştur." denildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, koronavirüs salgını nedeniyle 46 ülkeye daha uçuş yasağı getirdiğini açıkladı.

Koroanvirüs salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararı neticesinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bugünden itibaren 22 ülkeye ek olarak 46 ülkeye daha uçuşları durdurma kararı aldı.

BAKANLIK DA AÇIKLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada da "Bakanlığımızca, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre 21 Mart 2020 saat 17.00 itibariyle ülkemiz tarafından uçuşların durdurulduğu 22 ülkeye ilave olarak 46 ülkeye daha uçuşlar durdurulmuştur. " denildi.

İşte uçuş yasağı getirilen 46 ülke: