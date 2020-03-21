21 Mart 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe'den resmi koronavirüs açıklaması: Belirtilere rastlandı

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Giriş Tarihi: 21.03.2020 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020
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FENER'DE KORONA ŞOKU! BELİRTİLERE RASTLANDI

Son dakika haberine göre... Beko Erkek Takımı'nın bazı oyuncu ve idarecilerinin koronavirüs belirtisi taşıdığı açıklandı.

Ayrıntılar geliyor...

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