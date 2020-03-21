Fenerbahçe'den resmi koronavirüs açıklaması: Belirtilere rastlandı
Son dakika haberine göre...Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın bazı oyuncu ve idarecilerinin koronavirüs belirtisi taşıdığı açıklandı.Ayrıntılar geliyor...
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