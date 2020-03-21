Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı 81 ilde geçerli... Berber kuaför ve güzellik merkezleri kapatılıyor |Video

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı duyurduğu yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri bugün saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine durdurulacak. Detayları A Haber muhabiri canlı yayında anlattı.

Koronanirüs (Kovid-19) salgınından; vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tedbirler almaya devam ediyor. Daha önce vatandaşların doğrudan temel ihtiyaçlarına yönelik olmayan bazı umuma açık yerlerin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulması için illere genelgeler gönderen İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda; alınan tedbirlere ilave olarak bir genelge daha valiliklere gönderdi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAAT VERDİ! 18 İTİBARİYLE KAPATILACAKLAR



Genelge ile vatandaşların bir arada bulunmaları ve yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle anılan virüsün yayılımını artırarak vatandaşlar açısında riskli olabilecek; berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerin faaliyetleri bugün 18:00 saati itibariyle geçici süreliğine durdurulacak.



Bakanlık söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.