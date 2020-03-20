Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı 20 aşı geliştirildi! (Corona, Kovid-19)
Son dakika haberine göre Dünya Sağlık Örgütü (WHO), korona virüse karşı dünyada 20 aşı geliştirildiğini duyurdu. 11 Mart'ta Dünya Sağlık Örgütü (WHO) korona virüsü salgın hastalık olarak nitelendirdi. Dünya çapında korona virüsünden 10 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 245 bin 900'den fazla kişide vak'a görüldü.
Korona virüsün yankıları sürerken Dünya Sağlık Örgütü (WHO), korona virüse karşı dünyada 20 aşı geliştirildiğini duyurdu. WHO'nun Rusya Sorumlusu Melita Vujnovic, korona virüsüne karşı 20 aşının dünya çapında geliştirilmesinin sağlandığını açıkladı. Vujnovic, Novosibirsk'te bulunan Rus vektör biyoteknoloji merkezi tarafından oluşturulan bir aşının testlerinin de başladığını söyledi.
Bilim insanlarının aşının 2020'nin dördüncü çeyreğine kadar kullanıma hazır olacağını umduğunu açıklayan Vujnoviç, WHO'nun da korona virüsle mücadele çalışmalarının ilerleme hızından memnun olduğunu belirtti. Rus yetkili ayrıca çok sayıda klinik ilaç çalışmasının devam ettiğini ve ilk sonuçların önümüzdeki birkaç hafta içinde alınmasının beklendiğini söyledi.
11 Mart'ta Dünya Sağlık Örgütü (WHO) korona virüsü salgın hastalık olarak nitelendirdi. Dünya çapında korona virüsünden 10 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 245 bin 900'den fazla kişide vak'a görüldü.
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