20 Mart 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı 20 aşı geliştirildi! (Corona, Kovid-19)

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.03.2020 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020
ABONE OL
DSÖ'DEN 'CORONA VİRÜS' İÇİN AŞI AÇIKLAMASI

Son dakika haberine göre (), korona virüse karşı dünyada 20 aşı geliştirildiğini duyurdu. 11 Mart'ta Dünya Sağlık Örgütü (WHO) korona virüsü salgın hastalık olarak nitelendirdi. Dünya çapında korona virüsünden 10 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 245 bin 900'den fazla kişide vak'a görüldü.

Korona virüsün yankıları sürerken (), korona virüse karşı dünyada 20 aşı geliştirildiğini duyurdu. WHO'nun Rusya Sorumlusu Melita Vujnovic, korona virüsüne karşı 20 aşının dünya çapında geliştirilmesinin sağlandığını açıkladı. Vujnovic, Novosibirsk'te bulunan Rus vektör biyoteknoloji merkezi tarafından oluşturulan bir aşının testlerinin de başladığını söyledi.

Bilim insanlarının aşının 2020'nin dördüncü çeyreğine kadar kullanıma hazır olacağını umduğunu açıklayan Vujnoviç, WHO'nun da korona virüsle mücadele çalışmalarının ilerleme hızından memnun olduğunu belirtti. Rus yetkili ayrıca çok sayıda klinik ilaç çalışmasının devam ettiğini ve ilk sonuçların önümüzdeki birkaç hafta içinde alınmasının beklendiğini söyledi.

11 Mart'ta Dünya Sağlık Örgütü (WHO) korona virüsü salgın hastalık olarak nitelendirdi. Dünya çapında korona virüsünden 10 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 245 bin 900'den fazla kişide vak'a görüldü.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan koronavirüs Kovid-19 için aşı açıklaması |Video SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KORONAVİRÜS (KOVİD-19) İÇİN AŞI AÇIKLAMASI |VİDEO
ABD'li profesör Neuman A Haber'e konuştu: Aşı denendi çalışmalar hızlandı ABD'Lİ PROFESÖR NEUMAN A HABER'E KONUŞTU: AŞI DENENDİ ÇALIŞMALAR HIZLANDI
Koronavirüse karşı aşı bulundu mu? İşte Kovid-19'a karşı aşı ve ilaç gelişmelerinde son durum! KORONAVİRÜSE KARŞI AŞI BULUNDU MU? İŞTE KOVİD-19'A KARŞI AŞI VE İLAÇ GELİŞMELERİNDE SON DURUM!
Koronavirüs aşısı neden bulunamıyor? Uzman isim canlı yayında açıkladı: Aşı bulunacaktır diye bir garanti yok |Video KORONAVİRÜS AŞISI NEDEN BULUNAMIYOR? UZMAN İSİM CANLI YAYINDA AÇIKLADI: AŞI BULUNACAKTIR DİYE BİR GARANTİ YOK |VİDEO
DSÖ flaş koronavirüs açıklaması! Aşı için tarih verildi DSÖ FLAŞ KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI! AŞI İÇİN TARİH VERİLDİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA