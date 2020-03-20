Son dakika: AK Parti ve MHP'den Ceza İnfaz Düzenlemesi için flaş toplantı

Son dakika.. AK Partili ve MHP'li kurmaylar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya gelerek infaz düzenlemesini görüştü. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yaptığı açıklamada, infaz düzenlemesinin raftan indiğini ve haftaya TBMM'ye sunulacağını ifade etmişti. İkinci Yargı Paketi de bugün TBMM'ye sunuldu.

AK Partili ve MHP 'li kurmaylar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya gelerek infaz düzenlemesini görüştü. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yaptığı açıklamada, infaz düzenlemesinin raftan indiğini ve haftaya TBMM 'ye sunulacağını ifade etmişti. İkinci Yargı Paketi de bugün TBMM'ye sunuldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş'un açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

İnfaz düzenlemesiyle alakalı son aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Mecliste önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapacağız. Onlarla görüştükten sonra teklifimizi nihai hale getirip Meclis Başkanlığına sunacağız.

100 BİN KİŞİ SERBEST KALABİLİR

Koronavirüs salgınından sonra infaz yasası raftan masaya indi. 100 bin mahkumun tahliyesi öngörülüyor. Erdoğan, ekonomik tedbirleri açıkladıktan sonra gerçekleşen son toplantıda konuşuldu. Kritik toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile AK Partili kurmaylar Başkan Erdoğan liderliğindeki toplantıya katıldı. Başkan Erdoğan, infaz düzenlemesini iyi değerlendirin talimatı verdi.

İki indirim öne çıkıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle 100 bin mahkumun tahliyesi planlanıyor.

İkinci formülde ise terör suçları hariç, diğer suçlarda indirim yapılması öngörülüyor.



İKİNCİ YARGI PAKETİ TBMM'DE



AK Parti milletvekilleri, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda değişiklik öngören ikinci yargı paketine ilişkin kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu.

İkinci yargı paketi, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler ve diğer AK Parti milletvekillerinin imzasıyla Meclis Başkanlığına sunuldu.



Kanun teklifi 63 maddeden oluşuyor. Anayasa Mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kesin nitelikli kararının taraflara tebliğ edilmeden iki haftalık hak düşürücü sürenin başlatılmasını hak arama hürriyetine aykırı bularak iptal etmişti. Yapılan değişiklikle görevsizlik veya yetkisizlik kararının kesin olması halinde de kararın taraflara tebliğ edilmesi, dosyanın görevli veya yetkili mahkemeye gönderilmesine ilişkin iki haftalık sürenin tebliğ tarihinden itibaren başlaması açıkça hükme bağlanıyor. Duruşmaların bir kısmının veya tamamının gizli olarak yapılması halleri arasına "yargılama ile ilgili kişilerin korunmaya değer üstün bir menfaatinin bulunması" hali de ekleniyor. Düzenlemeyle hâkimin reddi sebeplerine daha önce aynı uyuşmazlıkta arabuluculuk veya uzlaştırmacılık yapmış olma halleri ekleniyor.

Belirsiz alacak davasında alacağın tamamı dava edilmekte ancak davanın açıldığı tarihte alacağın miktar veya değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesi davacıdan beklenememekte veya bu belirlemeyi yapmak davacı açısından imkânsız bulunmakta iken, dava konusunun davacı tarafından devri ile davanın davacı aleyhine sonuçlanması durumunda hem devredenin hem de devralanın yargılama giderlerinden müteselsilen sorumlu olması hükme bağlanıyor.



Hukuk yargılamasında sulh ve arabuluculuğun etkinliğinin arttırılması amacıyla hâkime, sulhun ve arabuluculuğun esasları süreci ve hukuki sonuçları hakkında aydınlatma ve böylece bu müesseseleri teşvik görevi veriliyor.