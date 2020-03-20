"Evde kal" çağrıları sonuç veriyor! İstanbul'da toplu ulaşım yüzde 68 düştü
İstanbul'da toplu ulaşım araçlarını kullananların sayısı her geçen gün düşüyor. "Evde kal" çağrıları her geçen gün sonuç veriyor. Çarşamba günü toplu ulaşım araçlarında toplam 2 milyon 866 bin 581 yolculuk yapılırken, Perşembe günü ise bu rakam 2 milyon 347 bin 213'e düştü.
2 Mart 2020 tarihli toplu ulaşım verilerine göre; İstanbul'da 7 milyon 429 bin 157 yolculuk yapılmıştı. Böylece toplu ulaşımdaki yolculuk sayısı 2 Mart'a göre yüzde 68 düşmüş oldu.
19 Mart 2020 Perşembe günü yapılan 2 milyon 866 bin 581 yolculuk içindeki yetişkinlerin sayısı 1 milyon 515 bin 513, öğrencilerin sayısı 629 bin 217 olurken, 60 yaş üstü yolcuların sayısı ise 202 bin 483 oldu.
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