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"Evde kal" çağrıları sonuç veriyor! İstanbul'da toplu ulaşım yüzde 68 düştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.03.2020 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020
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EVDE KAL ÇAĞRILARI SONUÇ VERİYOR! YÜZDE 68 DÜŞTÜ

'da araçlarını kullananların sayısı her geçen gün düşüyor. "Evde kal" çağrıları her geçen gün sonuç veriyor. Çarşamba günü toplu ulaşım araçlarında toplam 2 milyon 866 bin 581 yolculuk yapılırken, Perşembe günü ise bu rakam 2 milyon 347 bin 213'e düştü.

2 Mart 2020 tarihli verilerine göre; 'da 7 milyon 429 bin 157 yolculuk yapılmıştı. Böylece toplu ulaşımdaki yolculuk sayısı 2 Mart'a göre yüzde 68 düşmüş oldu.

19 Mart 2020 Perşembe günü yapılan 2 milyon 866 bin 581 yolculuk içindeki yetişkinlerin sayısı 1 milyon 515 bin 513, öğrencilerin sayısı 629 bin 217 olurken, 60 yaş üstü yolcuların sayısı ise 202 bin 483 oldu.

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