DSÖ flaş koronavirüs açıklaması! Aşı için tarih verildi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin'de çıkan yeni tip koronavirüse (2019-nCoV) "Covid-19" adının verildiğini duyurdu. Virüsün yayılmasını önlemek için tüm ülkelere "mümkün olabildiğince agresif" mücadele vermesi çağrısında bulunan Ghebreyesus, virüse karşı geliştirilecek ilk aşının da 18 ayda tamamlanabileceği bilgisini paylaştı.
Ghebreyesus, Örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Şimdi hastalık için bir adımız var ve bu Covid-19" dedi.
"Coğrafi bir yere, bir hayvana, bir bireye veya bir grup insana atıfta bulunmayan, aynı zamanda telaffuzu mümkün ve hastalıkla bağlantılı bir isim bulmalıydık." diye konuşan Ghebreyesus, virüse yeni isim verilmesinin "yanlış veya damgalayıcı" olabilecek diğer adların kullanılmasını önlemek için önemli olduğunu vurguladı.
Ghebreyesus, ayrıca yeni ismin gelecekteki tüm koronavirüs salgınları için standart bir format olarak kullanılma fırsatı vereceğine dikkati çekti.
"İLK AŞI 18 AYDA ÇIKABİLİR"
Virüsün yayılmasını önlemek için tüm ülkelere "mümkün olabildiğince agresif" mücadele vermesi çağrısında bulunan Ghebreyesus, virüse karşı geliştirilecek ilk aşının da 18 ayda tamamlanabileceği bilgisini paylaştı.
Ghebreyesus, "Bu yüzden bugün mevcut silahları kullanarak elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." ifadesini kullandı.
Bilim insanları koronavirüs hakkında "karışıklık ve damgalanmadan" kaçınmak için DSÖ'ye resmi bir isim verme çağrısında bulunuyordu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- İsrail'de çirkin saldırı
- ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye açıklaması
- 172 Taliban militanı teslim oldu
- Hindistan'da hezimete uğratan seçim sonuçları!
- Çin ile ABD arasında yeni gerginlik!
- Suriye'de muhalifler rejim helikopterini düşürdü
- Rusya’da trafoda patlama: 24 bin ev etkilendi
- Katil Esad yine sivilleri hedef aldı!
- Filistin Devlet Başkanı Abbas: Kabul etmiyoruz...
- AP'den Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil hakkında flaş karar!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe Kırklarelispor canlı izle! | Video
- EDHO 156. bölüm canlı izle! – ATV
- 12 Şubat Sivas kar tatili var mı? Sivas’ta yarın okullar tatil mi? Sivas son dakika tatil…
- 12 Şubat kar tatili olan iller listesi! Kar tatili yarın nerelerde var? İşte Valilik MEB açıklamaları…
- Kayseri’de 12 Şubat yarın okullar tatil mi? Kayser kar tatili haberi geldi mi? Kayseri Valiliği MEB…
- TEB’den 2500 TL promosyon müjdesi! Emekli promosyon ücretleri ne kadar? Promosyon için en iyi teklif hangi bankada?
- Engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı! MEB Engelli öğretmen atama sonuçları sorgulama!
- Fenerbahçe Kırklarelispor maçı hangi kanalda?
- Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker olayında yeni ifadeler ortaya çıktı!
- Tripofobi nedir? Tripofobi (Delik korkusu) belirtileri nelerdir?
- Kadınlar için 6 yıl erken emeklilik fırsatı! Kimler doğum borçlanması yapabilir? Doğum borçlanması şartları nelerdir?
- 'Cüneyt Arkın' yanıtı kaybettirdi! Kim Milyoner Olmak İster'deki Yeşilçam sorusu çok konuşuldu |Video izle