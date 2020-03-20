MSB’den sınırda korona önlemi! Askerler koruyucu elbise, eldiven ve maske ile teçhiz edildi
Milli Savunma Bakanlığı, 10 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüsüne karşı tedbirlerini sıkılaştırıyor. Bu kapsamda sınır hattında görev yapan personel koruyucu elbise, eldiven ve maske ile teçhiz edildi.
Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve 10 binden fazla insanı hayatından eden koronavirüse karşı Milli Savunma Bakanlığı aldığı tedbirleri giderek artırıyor.
KORUYUCU ELBİSE GİYİLECEK
Bakanlıktan yapılan son dakika açıklamasında, "Sınır hattında görev yapan personel koruyucu elbise, eldiven ve maske ile teçhiz edildi." ifadeleri kullanıldı.
İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafında yapılan o açıklama:
"Hudut birliklerimizde Koronavirüsten korunmak maksadıyla; yasa dışı geçişlerde yakalanan şahıslarla temasta uygulanacak hareket tarzları belirlendi, personelimiz koruyucu elbise, eldiven ve maske ile teçhiz edildi."
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