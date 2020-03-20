Gerilim tırmanıyor! Trump “Corona”nın üstünü çizip "Chinese" (Çin) yazdı
ABD Başkanı Donald Trump ile Çin arasında yaşanan “Corona” gerilimi giderek tırmanıyor. Donald Trump, Çin'in tepkisini çeken "Chinese Virus" ifadesini kullanmayı sürdürüyor. Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Trump, konuşma metnindeki "Corona" ifadesinin üstünü çizerek "Chinese" diye değiştirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili yaptığı açıklamalarda, virüsün Çin'den çıktığını söyleyerek "Corona" ifadesi yerine "Chinese" ifadesini kullanıyor. Bu durum Pekin yönetimi tarafından büyük tepkiyle karşılanırken, Trump yine aynı kelimeyi kullandı.
OLAY GÖRÜNTÜLER
Amerika'nın önde gelen gazetelerinden Washington Post'un Jabin Botsford adlı fotoğrafçısı tarafından çekilen görüntüler olay oldu.
ADINI DEĞİŞTİRDİ
Sosyal medyada kısa sürede yayılan karelerde, Trump'ın Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında, hazırlanan metne uymadığı ve "Corona Virus" ifadesindeki "Corana"yı değiştirerek "Chinese" yazdığı görüldü.
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