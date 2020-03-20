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Gerilim tırmanıyor! Trump “Corona”nın üstünü çizip "Chinese" (Çin)  yazdı

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Giriş Tarihi: 20.03.2020 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020
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TRUMP ÜSTÜNÜ ÇİZİP YAZDI!

Başkanı ile arasında yaşanan “Corona” gerilimi giderek tırmanıyor. Donald Trump, Çin'in tepkisini çeken "Chinese Virus" ifadesini kullanmayı sürdürüyor. 'da basın toplantısı düzenleyen Trump, konuşma metnindeki "Corona" ifadesinin üstünü çizerek "Chinese" diye değiştirdi.

Başkanı , koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili yaptığı açıklamalarda, virüsün 'den çıktığını söyleyerek "Corona" ifadesi yerine "Chinese" ifadesini kullanıyor. Bu durum Pekin yönetimi tarafından büyük tepkiyle karşılanırken, Trump yine aynı kelimeyi kullandı.

OLAY GÖRÜNTÜLER

Amerika'nın önde gelen gazetelerinden 'un Jabin Botsford adlı fotoğrafçısı tarafından çekilen görüntüler olay oldu.

ADINI DEĞİŞTİRDİ

Sosyal medyada kısa sürede yayılan karelerde, Trump'ın 'da yaptığı basın toplantısında, hazırlanan metne uymadığı ve "Corona Virus" ifadesindeki "Corana"yı değiştirerek "Chinese" yazdığı görüldü.

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