Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’tan koronavirüs tedbirleri açıklaması: 2 milyar liralık yardımı dağıtacağız
Son dakika haberine göre… Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda Türkiye’de etkisini gösteren Çin kaynaklı koronavirüs hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, koronavirüs tedbirleri hakkında son bilgileri paylaştı ve gündeme dair soruları yanıtladı. Selçuk, "Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılan gelir testlerine bağlı olarak en alt kesime 2 milyar liralık yardımı dağıtacağız." dedi.Son dakika haberine göre… Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda Türkiye'de etkisini gösteren Çin kaynaklı koronavirüs hakkında açıklamalarda bulundu.
"HUZUREVLERİMİZDE DOKTOR SAYISINI ARTIRIYORUZ"
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Türkiye çapındaki kuruluşlarımızda hijyen ve mesafe kurallarına, 14 kurala harfiyen uyuluyor." dedi.
Selçuk, "Türkiye genelinde 153'ü devlete ait olmak üzere 400'ü aşkın huzurevimiz var, her birini günlük kontrol ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Huzurevlerimizde doktor sayısını artırıyoruz." şeklinde konuştu.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
Bakan Selçuk, "Bunun bütün sektörlere daha fazla fayda sağlaması için belirli koşullarda esneklikler de sağlayacağız." ifadelerine yer verdi.
Bakan Selçuk açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"Kısa Çalışma Ödeneği'nin şartlarını esneteceğimiz için çoğu işveren bundan faydalanacak. Telafi çalışma süresini 2 aydan 4 aya çıkartıyoruz. Nisan ayından itibaren en düşük emekli maaşını 1000 liradan 1500 liraya çıkarmış olacağız. Türkiye çapında 1003 sosyal dayanışma vakfının periyodik paylarını artırdık, böylece yaşlılarımıza destekleri daha da artırmış olacağız. Yaşlılara yönelik YADES ve VEFA projelerini bu süreçte yoğunlaştırarak uygulayacağız."
"2 MİLYAR LİRALIK YARDIMI DAĞITACAĞIZ"
"İlk başta Ankara, İstanbul üzerinden başlanacak, daha sonra da proje genişletilir." diyen Bakan Selçuk, "Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılan gelir testlerine bağlı olarak en alt kesime 2 milyar liralık yardımı dağıtacağız. Süreçte koşullar tutuyorsa, koşulları esnetiyoruz şu anda, özel kreşler de Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanabilir durumda olacak." ifadelerini kullandı.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs riskine karşı vatandaşların İŞKUR'a kayıtlı açık işlere elektronik ortamda başvurmalarını istedi.
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