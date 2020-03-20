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Son dakika: İstanbul Adliyesi'nde koronavirüs alarmı! Hakimin eşinin testi pozitif çıktı

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Giriş Tarihi: 20.03.2020 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020
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İSTANBUL ADLİYESİ'NDE KORONAVİRÜS ALARMI!

Son dakika haberine göre 'ndaki 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin hakimi B.L'nin bankacı eşinin koronavirüs testi pozitif çıkması üzerine, mahkeme personeli karantinaya alındı.

Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 35 yaşındaki bankacı eşinin koronavirüs test sonucu pozitif çıkan İstanbul 6. Sulh Hukuk Mahkemesi hakiminden bu sabah örnek alındığı, ancak testin sonuçlanmadığı bildirildi.

Son dakika haberi... İstanbul Adliyesi'nde koronavirüs alarmı! Hakimin eşinin testi pozitif çıktı |Video SON DAKİKA HABERİ... İSTANBUL ADLİYESİ'NDE KORONAVİRÜS ALARMI! HAKİMİN EŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI |VİDEO

2 ÇOCUĞU DA KARANTİNADA
Mahkeme personelinin koordinesinde karantina altına alındığı ve kadın hakimin etrafındaki herkesin bu durum hakkında bilgilendirildiği aktarılan açıklamada, çiftin 2 çocuğunun da evde karantinaya alındığı, hakimin eşinin de hastanede tedavi altında olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bugün duruşma yapılmadığı için hakimin adliyede temas ettiği kimse olmadığı belirtildi.

TÜM DURUŞMALAR ERTELENDİ
Öte yandan, 'nda yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında acil olmayanlar dışında tüm duruşmalar ertelendi. 60 yaş üstü ile çocuklu kadınların da aralarında bulunduğu çok sayıda personele ihtiyaç duymaları halinde idari izin verildi.

Acil olan tutuklu duruşmalar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle yapılıyor.

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