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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan Aytaç Yalman açıklaması! Türkiye'de koronavirüs nedeniyle cay kaybı 3'e yükseldi

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Giriş Tarihi: 19.03.2020 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020
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BAKAN KOCA'DAN AYTAÇ YALMAN AÇIKLAMASI: TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Son dakika haberi... 'de koronavirüs önlemleri kapsamında Sağlık Bakanı Fahrettin , soruları yanıtladı. Aytaç Yalman hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Aytaç Yalman'ın hayatını kaybetmesiyle koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi." dedi.

Türkiye'deki koronavirüs önlemleri kapsamında Meclis'te bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin , 'de soruları yanıtladı.

AYTAÇ YALMAN AÇIKLAMASI

Bakan Koca, Kara Kuvvetleri eski Komutanı 79 yaşındaki Aytaç Yalman'ın ölümüyle ilgili de konuştu.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Aytaç Yalman açıklaması! Koronavirüs nedeniyle Türkiye'de can kaybı 3'e yükseldi |Video BAKAN KOCA'DAN AYTAÇ YALMAN AÇIKLAMASI! KORONAVİRÜS NEDENİYLE TÜRKİYE'DE CAN KAYBI 3'E YÜKSELDİ |VİDEO

Koca şu ifadeleri kullandı:

''Aytaç Yalman'ın vefatı ile ilgili bu konu 4 gün önce bizim eski GATA denilen hastanemize müracaat ediliyor entübe ediliyor KOAH tanısı ile takip edilen hasta 6 saat sonra ex kabul ediliyor. O dönemde yapılan testte negatif çıkıyor. Klinik bulgusu KOAH olmasına rağmen şüpheli olabilir düşüncesiyle çevresi taranıyor. Eşi dahil olmak üzere eşi dahil pozitif çıkanlar oldu dün. Böyle bir vakada başta negatif sonra pozitif olabilir. Pencere dönemi olduğu söyleniyor. Vefat eden 3 kişi olmuş oldu.''

Son dakika: Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman hayatını kaybetti SON DAKİKA: ESKİ KARA KUVVETLERİ KOMUTANI AYTAÇ YALMAN HAYATINI KAYBETTİ
Flaş açıklama! Aytaç Yalman koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti FLAŞ AÇIKLAMA! AYTAÇ YALMAN KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ
Aytaç Yalman kimdir, neden öldü? Aytaç Yalman'ın ölüm nedeni corona virüsü mü? AYTAÇ YALMAN KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ? AYTAÇ YALMAN'IN ÖLÜM NEDENİ CORONA VİRÜSÜ MÜ?

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