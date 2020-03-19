Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan Aytaç Yalman açıklaması! Türkiye'de koronavirüs nedeniyle cay kaybı 3'e yükseldi

Son dakika haberi... TBMM'de koronavirüs önlemleri kapsamında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, soruları yanıtladı. Aytaç Yalman hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Aytaç Yalman'ın hayatını kaybetmesiyle koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi." dedi.

Türkiye'deki koronavirüs önlemleri kapsamında Meclis'te bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de soruları yanıtladı.

AYTAÇ YALMAN AÇIKLAMASI

Bakan Koca, Kara Kuvvetleri eski Komutanı 79 yaşındaki Aytaç Yalman'ın ölümüyle ilgili de konuştu.

Koca şu ifadeleri kullandı:

''Aytaç Yalman'ın vefatı ile ilgili bu konu 4 gün önce bizim eski GATA denilen hastanemize müracaat ediliyor entübe ediliyor KOAH tanısı ile takip edilen hasta 6 saat sonra ex kabul ediliyor. O dönemde yapılan testte negatif çıkıyor. Klinik bulgusu KOAH olmasına rağmen şüpheli olabilir düşüncesiyle çevresi taranıyor. Eşi dahil olmak üzere eşi dahil pozitif çıkanlar oldu dün. Böyle bir vakada başta negatif sonra pozitif olabilir. Pencere dönemi olduğu söyleniyor. Vefat eden 3 kişi olmuş oldu.''