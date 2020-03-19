Aytaç Yalman kimdir? Aytaç Yalman neden öldü? Aytaç Yalman sağlık sorunları nedeniyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak aynı gün hayatını kaybetmişti. Yalman'ın ölüm sebebinin corona virüsü olduğu iddia edilmişti. Başhekimlik tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, Aytaç Yalman kimdir, neden öldü? Aytaç Yalman'ın ölüm nedeni corona virüsü mü?