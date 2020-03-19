Aytaç Yalman kimdir, neden öldü? Aytaç Yalman'ın ölüm nedeni corona virüsü mü? Aytaç Yalman kimdir? Aytaç Yalman neden öldü? soruları internet üzerinde araştırılmaya devam ediyor. Eski Kara Kuvvetleri Komutanlarından olan Aytaç Yalman'ın corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Hastane başhekimliğinden konu ile ilgili açıklma geldi. Peki, Aytaç Yalman kimdir, neden öldü? Aytaç Yalman'ın ölüm nedeni corona virüsü mü? Giriş Tarihi: 19.03.2020 15:01 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020 15:05
Aytaç Yalman kimdir? Aytaç Yalman neden öldü? Aytaç Yalman sağlık sorunları nedeniyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak aynı gün hayatını kaybetmişti. Yalman'ın ölüm sebebinin corona virüsü olduğu iddia edilmişti. Başhekimlik tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, Aytaç Yalman kimdir, neden öldü? Aytaç Yalman'ın ölüm nedeni corona virüsü mü?
AYTAÇ YALMAN'IN ÖLÜM NEDENİ CORONA VİRÜSÜ MÜ?
Başhekimlik, "Aytaç Yalman'ın corona virüs nedeniyle öldüğü kanaati oluşmuştur" açıklamasında bulundu. Aytaç Yalman'ın eşi de corona virüs tedavisi görüyor. Yalman'ın 3 hafta önce İran'da bulunduğu belirtildi.
AYTAÇ YALMAN KİMDİR?
29 Temmuz 1940 yılında Üsküdar, İstanbul'da doğdu. 1960 Yılında Kara Harp Okulundan, 1961 yılında Piyade Okulundan, 1971 yılında Kara Harp Akademisinden, 1976 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun oldu. 1961-1976 yılları arasında Kara Kuvvetleri'nin çeşitli birliklerinde Takım ve Bölük komutanlıkları ile Karargah Subaylığı ve Kurmay Başkanlıkları görevlerinde bulundu.
1976 - 1980 yılları arasında Silahlı Kuvvetler Akademisinde Öğretim Üyesi, 1980-1982 yılları arasında Ege Ordusu ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı olarak görev yapmayı müteakip, 1982-1983 yılları arasında 50. Piyade Alay Komutanlığı görevini icra etti.
1983 - 1985 yılları arasında Kara Harp Akademisi, 1985-1986 yılları arasında da Kara Harp Okulu Öğretim Başkanlığı görevlerinde bulundu. 1986 yılında Tuğgeneral rütbesine terfi ederek Kara Harp Okulu Komutan Yardımcılığına, 1987 yılında da 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına atandı. 1990 yılında Tümgeneral rütbesine yükseldi. 1990-1993 yılları arasında Kara Kuvvetleri Personel Daire Başkanlığı, 1993-1994 yılları arasında Piyade Okul Komutanlığı yaptı. 1994 yılında Korgeneral rütbesine yükselerek Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı görevine atandı. 1995 - 1998 yılları arasında Adana'da bulunan 6. Kolordu Komutanlığı görevini yürüttü.