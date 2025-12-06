Emlak Vergisi’nde tartışmalara son! Vergi değerine 2 kat sınırı

NASIL OLACAK?

Bir evin 2025 yılı emlak vergisine esas değeri 1 milyon TL ise, 2025 yılında takdir komisyonu kararıyla yapılan fahiş artışla bu 5 milyon TL olarak belirlenmişse, 2026'da bu evin değeri 3 milyon TL olarak kabul edilip, ona göre vergilendirilecek. 1 milyon TL üzerinden 2 bin TL emlak vergisi ödeyen bir vatandaş, 2026'da 3 milyon TL değer üzerinden en fazla 6 bin TL ödeyecek. Üst sınır getirilmeseydi, ev sahibi olan vatandaş 5 milyon TL olarak belirlenen evin değeri üzerinden 10 bin TL'lik vergi ödemek durumunda kalacaktı. Konutların vergi oranı büyükşehirde binde 2, büyükşehir olmayan yerlerde binde 1, işyerleri için büyükşehirlerde binde 4, diğer illerde binde 2, arsalar için büyükşehirlerde binde 6, diğer illerde binde 3, araziler için büyükşehirlerde binde 2, diğer illerde binde 1 üzerinden hesaplanıyor.