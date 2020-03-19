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Son dakika: PKK'dan kaçan 3 terörist teslim oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.03.2020 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020
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PKK'DAN KAÇAN TERÖRİSTLER TESLİM OLDU

Son dakika haberi... 'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 terörist 'de ’nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 terörist ’de teslim oldu

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre Terör örgütü 'da çözülmeler devam ediyor.

Son olarak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist 'de, 'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG'li terörist de 'deki hudut karakolumuza teslim oldu.

Son dakika: MSB: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine sızmaya çalışan 24 PKK-YPG'li öldürüldü SON DAKİKA: MSB: FIRAT KALKANI VE ZEYTİN DALI BÖLGELERİNE SIZMAYA ÇALIŞAN 24 PKK-YPG'Lİ ÖLDÜRÜLDÜ
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