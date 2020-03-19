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Son dakika: Bakan Pakdemirli açıkladı: Bitkisel üretim desteklerinin son başvuru tarihleri uzatıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.03.2020 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020
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BİTKİSEL ÜRETİM DESTEKLERİNİN SON BAŞVURU TARİHLERİ UZATILDI

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakan Bekir , kamu sağlığının korunması için alınan tedbirler kapsamında, fark ödemesi desteğine başvuramayan üreticilerin mağdur olmaması amacıyla bitkisel üretim desteklerinin son başvuru tarihlerinin uzatıldığını bildirdi. Bakan Pakdemirli, "Yağlı tohumlu bitkiler ile dane zeytine yönelik fark ödemesi desteklerinde son başvuru tarihi 30 Nisan'a, hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi destekleri için 29 Mayıs'a, iyi tarım uygulamaları ve organik tarım desteklemeleri için 30 Nisan'a uzatıldı" açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakan Bekir , yaptığı yazılı açıklamada, dünyada pandemi olarak ilan edilen ve Türkiye'de de etkisini gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının günlük yaşamı etkileyecek konuma geldiğine dikkati çekti.

Bu doğrultuda hükümet tarafından kamu sağlığını gözeten tedbirlerin ivedi olarak alındığını ve uygulandığını vurgulayan Pakdemirli, "Kamu sağlığının korunması için alınan tedbirler nedeniyle üreticilerimizin fark ödemesi desteğine başvuramaması ve neticesinde mağdur olmaması amacıyla 2019 yılı ürünü olan yağlı tohumlu bitkiler ile dane zeytine yönelik fark ödemesi desteklerinde son başvuru tarihi 30 Nisan'a, hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteklerinde 29 Mayıs'a, iyi tarım uygulamaları ve organik tarım desteklemelerinde 30 Nisan'a uzatılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvuruların 30 Haziran'a kadar devam edeceğini, çiftçilerin il-ilçe müdürlüklerine gitmeden ÇKS müracaatlarını e-Devlet üzerinden yapabileceğini kaydetti.

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