19 Mart 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Rusya'da koronavirüse bağlı ilk ölüm

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.03.2020 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020
ABONE OL
RUSYA'DA KORONAVİRÜSE BAĞLI İLK ÖLÜM

Son dakika haberi... 'da koronavirüs nedeniyle 'da 79 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiği açıklandı.

'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 79 yaşında bir kadın yaşamını yitirdi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan kadının, müdahaleye rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.

Hayatını kaybeden kadının kronik hastalıklarının da olduğu belirtildi.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.

Rusya'da dün Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 147 olarak açıklanmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA