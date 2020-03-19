Son dakika: Rusya'da koronavirüse bağlı ilk ölüm
Son dakika haberi... Rusya'da koronavirüs nedeniyle Moskova'da 79 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiği açıklandı.
Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 79 yaşında bir kadın yaşamını yitirdi.
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan kadının, müdahaleye rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.
Hayatını kaybeden kadının kronik hastalıklarının da olduğu belirtildi.
Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.
Rusya'da dün Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 147 olarak açıklanmıştı.
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