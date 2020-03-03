Son dakika: MSB: Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür." açıklamasını yaptı. Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İdlib'de Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında yapılan operasyonlarda 2 bin 986 rejim askeri öldürüldüğünü açıkladı. Bu açıklama sonrası yeni bir bilgi paylaşan MSB, "Bahar Kalkanı Harekatı'nda son 24 saatte 1 uçak, 1 İHA, 6 tank, 5 obüs/ÇNRA, 2 hava savunma sistemi, 327 Rejim askeri etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verdi.
SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür." ifadelerine yer verdi.
AĞIR DARBE VURULDU
Bu açıklama sonrası yeni bir bilgi paylaşan MSB, "Bahar Kalkanı Harekatı'nda son 24 saatte 1 uçak, 1 İHA, 6 tank, 5 obüs/ÇNRA, 2 hava savunma sistemi, 327 Rejim askeri etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verdi.
DÜŞÜRÜLEN UÇAK SAYISI 3 OLDU!
Bu son uçakla birlikte Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Beşar Esad Rejimi unsurlularına karşı başlatılan operasyonda düşürülen uçak sayısı 3'e yükselmiş oldu.
"2 BİN 986 REJİM ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İdlib'de Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında yapılan operasyonlarda 2 bin 986 rejim askeri öldürüldüğünü açıkladı.
Numan Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:
Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Rusya kaç bin kilometre öteden gelip Suriye'de ne arıyor? Bizim tarihsel bir bağımız var bölgeyle. Bölge halkı bölünmeye çalışıyor. Etnik ve mezhebi bölünme çalışmalarının farkındayız. Tüm bu bölünme operasyonlarının asıl hedefi Türkiye'dir. Biz bunun farkındayız.
Biz oynanan oyunu biliyoruz. Niye Türkiye karşıtı olan PYD ve YPG'nin arkasında duruyorlar. Çünkü bölgede büyük bir Türkiye istemiyorlar. Rusya ve Amerika için binlerce ötedeki bir ülkede güç elde etmek için mücadele ediyor.
Türkiye ise bölge halklarını koruma istiyor. Eğer orada güvenliği sağlayamazsak, 4 milyon daha mülteci sınırımıza gelecek. Türkiye düşmanı terörist unsurların da hemen sınırımızda konuşlanmasına izin veremeyiz. Suriye bütün Suriyelilerindir.
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