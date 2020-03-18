Dünya genelinde koronavirüs vakası 200 bini aştı
Gelen son dakika bilgilerine göre; Çin’in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve 8 bine aşkın insanın hayatına mal olan koronavirüs vaka sayısı dünya genelinde 200 bini aştı.
Dünyayı saran corona virüs salgınında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Corona virüs pandemisi son iki haftada yeni vaka sayısında iki katına çıkarak 201 bin 436 oldu.
7 MART'A KADAR 100 BİN VAKA VARDI
Salgının ortaya çıktığı aralık ayı başından 7 Mart tarihine kadar dünya genelinde teyitli 100 bin vaka vardı. Ancak o zamandan bu yana sadece 11 gün içinde büyük ölçüde Avrupa'daki vakalardaki artıştan dolayı 100 bin kişi daha enfekte oldu
ÖLÜ SAYISI 8 BİNİ AŞTI
Gelen son dakika bilgisine göre dünya genelinde corona virüs vaka sayısı 200 bini, ölü sayısı da 8 bini geçmiş durumda.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Alçak saldırı! Sivilleri hedef aldılar
- İlk kurban o mu? Dikkat çeken görüntü
- Başkan Erdoğan koronavirüsle ilgili o süreye dikkat çekti
- Afrin'de alçak saldırı! Terör örgütü sivilleri hedef aldı
- Yunanistan ve Bulgaristan sınır kapıları kapatıldı
- Birleşik Krallık'ta flaş korona kararı!
- KKTC Sağlık Bakanı hastaneye kaldırıldı
- En büyük operasyon Türkiye'den
- Dikkat çeken koronavirüs tedbirleri
- Evden çalışanlar dikkat! Uzman isim uyardı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Altın fiyatları corona virüsü sonrası artacak mı? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
- Son dakika: Kredi kartı borçları ertelendi mi? İhtiyaç kredisi ve kredi kartı borcu erteleme olacak mı?
- CANLI HARİTA! Türkiye'de koronavirüs hangi illerde var? Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç kişi oldu?
- YÖK'ten son dakika uzaktan eğitim açıklaması! Üniversitelerde uzaktan eğitim ne zaman başlayacak?
- ÖSYM'den YKS açıklaması! 2020 YKS geç başvuru ücreti ne kadar? YKS geç başvuru ücreti para yatırma hangi bankaya?
- TOKİ İstanbul Arnavutköy 2+1 kura sonuçları isim listesi: 2020 Arnavutköy TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- MEB son dakika: Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı? 20 bin öğretmenlik tercih sonuçları sorgulama
- 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili dünyaca ünlü sözler ve şiirler! 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma sözleri
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölen kişi sayısı kaç? Türkiye'de corona virüsü kaç vaka var?
- MEB son dakika: 20 bin öğretmen tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman?
- Son dönemde sıklıkla duyuyoruz! Koronavirüs, karantina, pandemi, epidemi, izolasyon, WHO ne demek?
- talep.toki.gov.tr: TOKİ Tuzla 3+1 kura sonuçları yayımlandı! 2020 TOKİ Tuzla isim isim kura sonuçları sorgula