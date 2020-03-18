18 Mart 2020, Çarşamba
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Dünya genelinde koronavirüs vakası 200 bini aştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.03.2020 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020
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son dakika bilgilerine göre; ’in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve 8 bine aşkın insanın hayatına mal olan koronavirüs vaka sayısı dünya genelinde 200 bini aştı.

Dünyayı saran corona virüs salgınında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Corona virüs pandemisi son iki haftada yeni vaka sayısında iki katına çıkarak 201 bin 436 oldu.

7 MART'A KADAR 100 BİN VAKA VARDI

Salgının ortaya çıktığı aralık ayı başından 7 tarihine kadar dünya genelinde teyitli 100 bin vaka vardı. Ancak o zamandan bu yana sadece 11 gün içinde büyük ölçüde Avrupa'daki vakalardaki artıştan dolayı 100 bin kişi daha enfekte oldu

ÖLÜ SAYISI 8 BİNİ AŞTI

son dakika bilgisine göre dünya genelinde corona virüs vaka sayısı 200 bini, ölü sayısı da 8 bini geçmiş durumda.

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