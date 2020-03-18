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Son dakika: Afrin'de alçak saldırı! Terör örgütü sivilleri hedef aldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.03.2020 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020
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AFRİN'DE ALÇAK SALDIRI! TERÖR ÖRGÜTÜ SİVİLLERİ HEDEF ALDI

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güvenliğe kastetmek isteyen terör örgütü /, şehir merkezine attığı 5 adet Grad Füzesi ile masum sivilleri hedef aldı. Alçak saldırıda 3 masum sivili katleden teröristler, 9 masum sivili de yaraladı." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü /'nin, Suriye'nin bölgesine düzenlediği alçak terör saldırısında 3 masum sivili katlettiği, 9 masum sivili yaraladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki huzur ve güvenliğe kastetmek isteyen terör örgütü PKK/YPG, Afrin şehir merkezine attığı 5 Grad füzesi ile masum sivilleri hedef aldı. Alçak saldırıda 3 masum sivili katleden teröristler, 9 masum sivili de yaraladı."

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