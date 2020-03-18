Son dakika: Venezuela'ya "korona" şoku! IMF teklifi reddetti
Son dakika haberine göre; The Telegraph'ın haberine göre, koronavirüs salgını ile mücadele için 2001’den bu yana ilk kez IMF’nin kapısını çalan Venezuela'nın kredi talebi reddedildi. IMF’den yapılan açıklamada, "Ne yazık ki fon şu anda bu talebi dikkate alacak durumda değil" denildi. Bilindiği üzere Devlet Başkanı Maduro'yu darbe ile deviremeyen ABD, ülkeye ekonomik olarak kısıtlamalar getirmiş ve geçici olarak Juan Guaido'yu başkan olarak tanımıştı.
Uluslararası Para Fonu (IMF), Venezuela'nın Koronavirüse (coronavirüs - Covid-19) mücadele için 5 milyar dolarlık kredi talebini reddetti.
"RESMİ OLARAK SİZİ TANIMIYORUZ"
IMF'in Venezuela'nın talebini red etme gerekçesine ilişkin açıklamasında, "hükümetin uluslararası toplum tarafından tanınması konusunda netlik olmaması" denildi ve şu konuyu işaret edildi:
"Daha önce de belirttiğimiz üzere, Üye ülkelerle IMF'nin yapacağı sözleşmeler, resmi hükümetin uluslararası toplum tarafından tanınmasına dayanır. Bu noktada burada böyle bir netlik bulunmuyor."
BOSNA'YA 165 MİLYON EURO
Diğer yandan IMF, Covid-19 salgınının yayılmasının sağlık sisteminde ve ekonomide yol açtığı zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olmak üzere Bosna'ya 165 milyon euro kredi verdi.
IMF'in Bosna temsilcisi Andrew Jewell yaptığı açıklamada, Bosna'ya desteğin Hızlı Finansman Enstrümanı çerçevesinde verildiğini belirtti.
IMF'in 50 milyar dolar büyüklüğündeki Hızlı Finansman Enstrümanı, üye ülkelerin koronvirüsün etkileri ile başa çıkma çabalarına destek için kullanıma sunulmuştu.
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