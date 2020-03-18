Son dakika: KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, hastaneye kaldırıldı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, hastaneye kaldırıldı. KKTC basınında yer alan haberlere göre Pilli'nin yoğun tempo ve stres nedeniyle kalbinde ritim bozukluğu yaşadığı ve müşahede altına alındığı iddia edildi.
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