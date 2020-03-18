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Son dakika: KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, hastaneye kaldırıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.03.2020
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KKTC SAĞLIK BAKANI HASTANEYE KALDIRILDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti () , hastaneye kaldırıldı. KKTC basınında yer alan haberlere göre Pilli'nin yoğun tempo ve stres nedeniyle kalbinde ritim bozukluğu yaşadığı ve müşahede altına alındığı iddia edildi.

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