Donald Trump'tan korona paylaşımı: Dünya gizli bir düşmanla savaşıyor
Çin’den dünyaya yayılan ve 8 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine yol açan yeni tip koronavirüs binlerce kişinin ölümüne neden olurken ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Koronavirüse Çin virüsü demekten vazgeçmeyen Trump, "Dünya gizli bir düşmanla savaşıyor." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, corona virüsü ile ilgili paylaşımlarına devam ediyor. Zaman zaman tepki çeken ifadeler kullanan Donald Trump, 'Çin Virüsü' ifadesi ile Çin'i hedef aldı. Çin, ABD'ye sert tepki gösterdi, öfkeli olduklarını açıkladı. Ancak Trump, 'Çin Virüsü' sözlerinde ısrar etmeyi sürdürdü. Trump bugün ise dikkat çeken başka bir paylaşım yaptı. ABD Başkanı Trump, "Dünya gizli bir düşmanla savaş halinde. Kazanacağız" dedi.
"DÜNYA GİZLİ BİR DÜŞMANLA SAVAŞ HALİNDE"
Önemli atamaları ve devlet kararlarını dahi Twitter paylaşımları ile duyuran Trump, corona virüsü ile ilgili birçok açıklamasını da bu kanaldan yapıyor. Corona virüsü ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Trump, yeni paylaşımında, "Dünya gizli bir düşmanla savaş halinde. Kazanacağız" dedi.
ÇİN VİRÜSÜ SÖZLERİ ORTALIĞI KARIŞTIRMIŞTI
Trump geçtiğimiz günlerde, "ABD, Çin Virüsü'nden etkilenen tüm endüstrileri, hava yolu şirketlerini ve diğerlerini destekleyecektir" ifadelerini kullanarak bir paylaşımda bulunmuştu. Trump'ın sözleri Çin'in tepkisini çekti. Çin yaptığı sert açıklamada, "ABD'de bazı politikacılar corona virüsü Çin'le ilişkilendirerek Çin'i karalamaya çalışıyor. Buna şiddetle karşı çıkıyoruz, ABD'yi Çin'i suçlamaya son vermeye çağırıyoruz" demişti.
TANRI ABD'Yİ KORUSUN SÖZLERİ DE DİKKAT ÇEKMİŞTİ
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de yayılan salgın sonrası ulusa seslenmiş, bir dizi önlemler açıklamıştı. ABD'de sağlık sistemine tepkiler büyürken, Donald Trump, "Tanrı ABD'yi korusun" paylaşımı ile gündem olmuştu.
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