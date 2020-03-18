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Donald Trump'tan korona paylaşımı: Dünya gizli bir düşmanla savaşıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.03.2020 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020
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TRUMP'TAN OLAY KORONA PAYLAŞIMI!

’den dünyaya yayılan ve 8 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine yol açan yeni tip koronavirüs binlerce kişinin ölümüne neden olurken  Başkanı 'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Koronavirüse Çin virüsü demekten vazgeçmeyen Trump, "Dünya gizli bir düşmanla savaşıyor." ifadelerini kullandı.

Başkanı , virüsü ile ilgili paylaşımlarına devam ediyor. Zaman zaman tepki çeken ifadeler kullanan Donald Trump, ' Virüsü' ifadesi ile Çin'i hedef aldı. Çin, ABD'ye sert tepki gösterdi, öfkeli olduklarını açıkladı. Ancak Trump, 'Çin Virüsü' sözlerinde ısrar etmeyi sürdürdü. Trump bugün ise dikkat çeken başka bir paylaşım yaptı. ABD Başkanı Trump, "Dünya gizli bir düşmanla savaş halinde. Kazanacağız" dedi.

"DÜNYA GİZLİ BİR DÜŞMANLA SAVAŞ HALİNDE"

Önemli atamaları ve devlet kararlarını dahi Twitter paylaşımları ile duyuran Trump, corona virüsü ile ilgili birçok açıklamasını da bu kanaldan yapıyor. Corona virüsü ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Trump, yeni paylaşımında, "Dünya gizli bir düşmanla savaş halinde. Kazanacağız" dedi.

Son dakika: Donald Trump'tan olay corona virüs tweeti! SON DAKİKA: DONALD TRUMP'TAN OLAY CORONA VİRÜS TWEETİ!

ÇİN VİRÜSÜ SÖZLERİ ORTALIĞI KARIŞTIRMIŞTI

Trump geçtiğimiz günlerde, "ABD, Çin Virüsü'nden etkilenen tüm endüstrileri, hava yolu şirketlerini ve diğerlerini destekleyecektir" ifadelerini kullanarak bir paylaşımda bulunmuştu. Trump'ın sözleri Çin'in tepkisini çekti. Çin yaptığı sert açıklamada, "ABD'de bazı politikacılar corona virüsü Çin'le ilişkilendirerek Çin'i karalamaya çalışıyor. Buna şiddetle karşı çıkıyoruz, ABD'yi Çin'i suçlamaya son vermeye çağırıyoruz" demişti.

ABD ile Çin arasında korona savaşı! Çin’den Trump’ın, 'Çin Virüsü' ifadelerine sert tepki ABD İLE ÇİN ARASINDA KORONA SAVAŞI! ÇİN'DEN TRUMP'IN, 'ÇİN VİRÜSÜ' İFADELERİNE SERT TEPKİ

TANRI ABD'Yİ KORUSUN SÖZLERİ DE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de yayılan salgın sonrası ulusa seslenmiş, bir dizi önlemler açıklamıştı. ABD'de sağlık sistemine tepkiler büyürken, Donald Trump, "Tanrı ABD'yi korusun" paylaşımı ile gündem olmuştu.

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