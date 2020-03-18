Korona karantinasına giderken otobüsten indirilen iki yolcuyla ilgili soruşturmanın detayları ortaya çıktı
Karantina yurduna giden otobüsten iki kişinin indirilmesiyle ilgili Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma, TCK'nın 195'nci maddesinde düzenlenen “Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma Suçu kapsamında yürütülüyor. TCK Madde 195'nci madde de “Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" düzenlemesi yer alıyor.
Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının Türkiye'ye gelmesi sonrası, olağanüstü tedbirler alındı. Türk vatandaşları, havaalanından otobüslere bindirilerek karantinada tutulacakları yurtlara götürüldü.
"SORUŞTURMA BAŞLATILDI"
Ancak sosyal medyadaki bir paylaşımla G.S. isimli bir yolcunun, otobüsten indirilerek götürüldüğü ihbarı yapıldı. Gaziosmanpaşa Başsavcılığı sosyal medya paylaşımını ihbar kabul ederek resen soruşturma başlattı.
"HAPİS CEZASI…"
Başsavcılık soruşturmasını TCK'nın "Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" düzenlemesinin yer aldığı 195'nci maddesinden yürütüyor. Soruşturmada otobüsten yakınlarını alan yolcuların yakınları hakkında gözaltı işlemi yapılmadığı belirtildi.
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