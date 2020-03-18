Başkan Erdoğan'dan kritik koronavirüs toplantısının ardından açıklamalar
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen kritik koronavirüs toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.
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Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satır başları;
Bugün salgın hastalıkların kitlesel ölümlere yol açma ihtimali hala vardır.
Artık hiçbir şeyin eskisi gibi gitmeyeceği kesindir.
Batı ülkeleri yıllarca tüm temel kamu hizmetlerini görünüşte özel sektöre terk ederek aslında başından savarak vatandaşını adeta sahipsiz bırakmıştır.
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