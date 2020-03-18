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Son dakika: Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı harekete geçti! 55 sosyal medya kullanıcısına şok...

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Giriş Tarihi: 18.03.2020 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020
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55 SOSYAL MEDYA HESABI KULLANICISINA ŞOK!

tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda; koronavirüs ile ilgili provokatif paylaşım yapan 28'i , 23'ü farklı iller ve 4'ü yurt dışı kaynaklı 55 hesabı kullanıcısına soruşturma başlatıldı.

üzerinden koronavirüs ile ilgili provokatif paylaşım yapan 55 hesap hakkında soruşturma başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya üzerinden koronavirüs ile ilgili provokatif paylaşımda bulunan hesapları incelemeye aldı.

Yapılan çalışmalarda İstanbul'da 28, diğer illerde 23, yurtdışında ise 4 provokatif paylaşım yapan hesap tespit edildi.

Sosyal medya üzerinden koronavirüs ile ilgili provokatif paylaşım yapan 55 hesap hakkında soruşturma başlatıldı.
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