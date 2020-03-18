Son dakika: Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı harekete geçti! 55 sosyal medya kullanıcısına şok...
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda; koronavirüs ile ilgili provokatif paylaşım yapan 28'i İstanbul, 23'ü farklı iller ve 4'ü yurt dışı kaynaklı 55 sosyal medya hesabı kullanıcısına soruşturma başlatıldı.Sosyal medya üzerinden koronavirüs ile ilgili provokatif paylaşım yapan 55 hesap hakkında soruşturma başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya üzerinden koronavirüs ile ilgili provokatif paylaşımda bulunan hesapları incelemeye aldı.
Yapılan çalışmalarda İstanbul'da 28, diğer illerde 23, yurtdışında ise 4 provokatif paylaşım yapan hesap tespit edildi.
Sosyal medya üzerinden koronavirüs ile ilgili provokatif paylaşım yapan 55 hesap hakkında soruşturma başlatıldı.
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