17 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Airbus, korona sebebiyle Fransa ve İspanya'da üretimi durdurdu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.03.2020 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020
ABONE OL
DÜNYA DEVİ AÇIKLADI! ÜRETİM DURDURULDU

’den dünyaya yayılan ve 7 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs ekonomi sektörünü olumsuz etkiledi. , koronavirüs ile mücadele kapsamda  ve 'daki fabrikalarında üretime 4 gün ara vereceğini açıkladı.

'tan yapılan açıklamada, şirketin, ve 'daki fabrikalarında üretim ve montaj faaliyetleri bu ülkelerdeki hükümetlerin koronavirüs salgınının yayılmasını yavaşlatmak için dışarıda gezmeyi kısıtlamak gibi yeni önlemleri nedeniyle dört gün boyunca durdurulacağı belirtildi.

4 GÜN ARA VERİLECEK

Bu ülkelerde Airbus'ın, mümkün olan her alanda evden çalışmayı artırmaya devam edeceğine yer verilen açıklamada, "Bu (4 gün), hijyen, temizlik ve sosyal mesafe koyma konularında sıkı sağlık ve güvenlik tedbirlerinin uygulanması için yeterli zaman sağlarken, yeni çalışma şartları altında faaliyetlerimizin verimliliğini de artıracak." ifadesine yer verildi.

GENEL MERKEZE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Fransa'nın güneybatısında yer alan Toulouse, Avrupa'nın en büyük havacılık merkezi olarak biliniyor ve Airbus'un en büyük tesislerinin yanı sıra şirketin genel merkezine de ev sahipliği yapıyor.

Kazakistan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi KAZAKİSTAN'DA KORONAVİRÜS NEDENİYLE OHAL İLAN EDİLDİ
Koronavirüs nedeniyle Fransa - İspanya sınırında kontrollü geçiş |Video KORONAVİRÜS NEDENİYLE FRANSA - İSPANYA SINIRINDA KONTROLLÜ GEÇİŞ |VİDEO
Koronavirüs hijyen çantası nasıl hazırlanır? KORONAVİRÜS HİJYEN ÇANTASI NASIL HAZIRLANIR?
Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan koronavirüs tedbirleri hakkında açıklama SON DAKİKA: DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NDAN "KORONAVİRÜS" TEDBİRLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA