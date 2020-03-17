Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan "koronavirüs" tedbirleri hakkında açıklama
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs tedbirleri hakkında açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Tüm misyonlarımızın ihtiyaçlarını konuşuyoruz" dedi. Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, "Gelmek için 3 bin 614 vatandaşımız dönmek için başvurdu." şeklinde konuştu.
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs tedbirleri hakkında açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Tüm misyonlarımızın ihtiyaçlarını konuşuyoruz" dedi. Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, "Gelmek için 3 bin 614 vatandaşımız dönmek için başvurdu." şeklinde konuştu.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
"3 BİN 614 VATANDAŞIMIZ DÖNMEK İÇİN BAŞVURDU"
15 Mart akşamı bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantı neticesinde 9 ülke ile uçuşları durdurduk. 3 bin 614 vatandaşımız dönmek için başvurdu.
Vatandaşlarımız döndükten sonra 14 gün karantina ve gözetim altında olacaklarını duyurduk. 34 sefer planladı THY. Fiyatları makul tuttu. vatandaşlarımız uçaklardan alınarak İstanbul ve Kocaeli'ndeki yurtlara yerleştirilecek.
"20 ÜLKE İLE UÇUŞLAR DURDURULDU"
Dün akşam itibarıyla 6 ülkeyle daha uçuşlar durduruldu. Toplamda 20 ülke ilke daha uçuşlar durduruldu. Fas uçuşları durduracağını duyurdu. 1500 vatandaşımız var Fas'ta. Bu vatandaşlarımızın da mağdur olmaması için gerekli çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Şu ana kadar 23 ülkeden malzeme yardımı talebi aldık. Bazı ülkelerin ihtiyacını karşıladık. Şu anda en kötü senaryoya göre Sağlık Bakanlığı işle işbirliği yapıyoruz. En kötü senaryoya göre ihtiyacımızı belirleyip bu zor günlerde onlara destek olmak önemli diye düşünüyoruz ama kendi ihtiyacımızı karşılama önemli diye.
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