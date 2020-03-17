Bakan Varank açıkladı: Spesifik olarak aşıya odaklandık
Sanayi Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Koronavirüs tehdidine karşı ilk günden itibaren teyakkuz halindeyiz. Bugünkü toplantıyı, ilk toplantı sonrası gelişen fikirlerin ve çalışmaların takibi ile koordinasyonu için yapıyoruz. Spesifik olarak aşıya odaklandık. Buradaki yenilikçi fikirlerden netice alacağımız konusunda ümitliyiz" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aşı Geliştirme Toplantısı öncesi konuştu. Toplantıda aşı geliştirme alanında Türkiye'de yürütülen faaliyetleri ve önümüzdeki dönemde atılacak adımların değerlendirileceğini kaydeden Bakan Varank, "Koronavirüs tehdidine karşı ilk günden itibaren teyakkuz halindeyiz. Sağlık Bakanlığımız tam bir seferberlik halinde bu salgın riskini kontrol altında tutmak için çalışıyor. Sağlık çalışanlarımız büyük bir özveriyle gayret gösteriyorlar. Bu anlamda bilim insanlarımız da kapasite ve yeteneklerini, bu global tehdidi yenmek için kullanıyor" dedi.
"98 PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİK"
Aşı ve tanı kiti geliştirme konusundaki ilk toplantının 31 Ocak tarihinde yapıldığını hatırlatan Bakan Varank, "O günden bu yana üniversitelerimiz ve araştırma altyapılarımız aşı geliştirme ve bu virüsle mücadele alanında daha odaklı, yoğun bir mesainin içine girdi. Bakanlığımız da bu araştırma geliştirme projelerini TÜBİTAK aracılığıyla fonluyor ve koordine ediyor.
Daha önce verdiğimiz desteklere kısaca değinmemiz gerekirse: TÜBİTAK Araştırma Programlarıyla, Biyoteknolojik İlaç ve Aşı konusunda 98 projeyi hayata geçirdik. Üniversitelerimiz, kamu kurumlarımız ve özel sektör sağladığımız kaynaklardan faydalandı. Yine Teknoloji Yenilik ve Destek Programları (TEYDEB) vasıtasıyla Biyoteknolojik İlaç ve Aşıyla ilgili 13 firmanın 24 farklı projesini destekledik" diye konuştu.
"VATANDAŞLARIMIZIN GÖNLÜ LÜTFEN MÜSTERİH OLSUN"
Enstitülerin ve araştırma altyapılarının gece gündüz çalıştığına dikkat çeken Varank, "Türkiye'de çok yetkin bilim insanlarımız var. Biz de Bakanlık olarak araştırmacılarımızın yanındayız. Bugünkü toplantıyı, ilk toplantı sonrası gelişen fikirlerin ve çalışmaların takibi ile koordinasyonu için yapıyoruz. Spesifik olarak aşıya odaklandık. Buradaki yenilikçi fikirlerden netice alacağımız konusunda ümitliyiz.Salgın tehdidine karşı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm Bakanlıklarımız yek vücut oldu. Oldukça hızlı ve etkin karar alabilen bir koordinasyon mekanizmasına sahibiz.Vatandaşlarımızın gönlü lütfen müsterih olsun. Ama bireysel önlemlerini ihmal etmesinler. Altını çizerek tekrar vurgulamak istiyorum ki Vatandaşlarımız Resmi açıklamalar dışında hiçbir kaynağa itibar etmesinler" dedi.
Bakan Varan'ın başkanlık ettiği toplantıya; Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, TÜBİTAK enstitüleri, ulusal araştırma merkezleri, araştırma altyapıları ve üniversitelerden bilim insanları katıldı.
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