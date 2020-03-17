17 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

İran’da koronavirüs nedeniyle 85 bin mahkum serbest bırakıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.03.2020
ABONE OL
İRAN’DA KORONAVİRÜS NEDENİYLE 85 BİN MAHKUM SERBEST BIRAKILDI

Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, koronavirüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla 85 bin mahkumun geçici olarak cezaevlerinden serbest bırakıldığını duyurdu.

Yargı Erki Sözcüsü İsmaili, dünyayı tehdit eden ve ülkede de yayılan koronavirüs nedeniyle önlem amacıyla 85 bin mahkumun geçici olarak cezaevlerinden serbest bırakıldığını açıkladı.

ELEKTRONİK KELEPÇE İLE TAKİP

Halk için tehlike oluşturabilecek mahkumların serbest bırakılanlar arasında yer alamadığını kaydeden Sözcü İsmaili, bazı mahkumlarının ise ayaklar��na takılan elektronik kepçeyle takip edildiğini aktardı.

İran koronavirüs nedeniyle 54 bin tutukluyu evlerine gönderdi İRAN KORONAVİRÜS NEDENİYLE 54 BİN TUTUKLUYU EVLERİNE GÖNDERDİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA