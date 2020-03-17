Kazakistan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
Dünya ölümlere neden olan koronavirüs nedeniyle teyakkuzda... Kazakistan'dan 14 kişide daha Korona virüsü tespit edilmesinin ardından vaka sayısı 27'ye yükselirken, ülke genelinde OHAL ilan edildi.
Kazakistan Sağlık Bakanı Yelzhan Birtanov, yaptığı açıklamada, son 24 saat içerisinde 14 kişide daha korona virüsüne rastlandığını bu nedenle vaka saysının 27'ye yükseldiğini duyurdu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada 11 vakanın Almatı, 16 vakanın ise Nur-Sultan hastanelerinde tedavi altına alındığı belirtildi. En küçük hastanın 2 yaşında olduğu da belirtilirken,virüs şüphesiyle bin 536 kişi hastaneye kaldırıldığı ülke genelinde de bin 947 kişinin ev karantinasına alındığı ifade edildi.
BİR AY OHAL KARARI!
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev'in Korona virüsü nedeniyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan kararını imzalamasının ardından, ülkede 16 Mart'tan 15 Nisan'a kadar OHAL ilan edildi.
EKONOMİK TEDBİRLER
OHAL nedeniyle bireysel girişimcilerin kredilere yapılan ödemelerini 90 güne ertelendi. Salgına karşı alınan önlemler kapsamında Alışveriş merkezleri, sinema, tiyatrolar, fuar merkezleri ve diğer kalabalık tesislerin faaliyetleri bir süreliğine askıya alındı. Kafe ve lokantalara akşam saat 22.00'ye kadar, pazarlara ise 18.00'e kadar çalışma izni verildi.
Ülke genelinde okullar ve üniversiteler de kapatılırken, uzaktan eğitim sistemi uygulanmaya başladı. Bakımevleri ve huzurevlerinde kalan engelli, yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanlar için ise dışarı çıkma ve ziyaretçi izinleri askıya alındı. Acil durum nedeniyle evden çalışma sistemine geçen Nur-Sultan şehrinin sakinlerinin elektrik ve diğer masrafları ise işverenler tarafından karşılanacağı duyuruldu.
Öte yandan, diplomatlar ve uluslararası örgüt temsilcileri dışında ülkeye yabancı vatandaşların girişi de yasaklandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Canlı yayında bir anda yere yığıldı!
- Koronavirüste bir ilk! Kameralar önünde oldu
- Trump'ın corona virüs tweetine tepki yağdı!
- İtalya'dan dehşete düşüren corona virüs itirafı!
- Corona virüs nedeniyle asker sokağa indi!
- Koronavirüs iki AB ülkesini böldü
- Rusya ve Japonya geliştirdi! Koronayı tespit ediyor
- İsrail'den skandal uygulama!
- ABD'de koronadan ölenlerin sayısı artıyor
- Corona virüs hastası yoğun bakımdan uyardı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Düğünler iptal mi olacak? Corona virüsü nedeniyle düğün salonları kapatılacak mı?
- Son dakika: TOKİ Tuzla 2+1 kura sonuçları isim listesi açıklandı! İşte 2020 İstanbul TOKİ Tuzla 2+1 kura sonuçları
- Son dakika: Elazığ Maden'de korkutan deprem! 17 Mart Kandilli son depremler
- Uzaktan eğitim nasıl olacak? EBA şifresi nasıl alınır? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? (VİDEO)
- Cuma namazı evde kılınır mı? Cuma namazı hangi şartlarda kılınmaz? Cuma namazı en az kaç kişiyle kılınır?
- Diyanet son dakika: Camiler kapatıldı mı? Corona virüsü nedeniyle cuma ve vakit namazları kılınmasına ara mı verildi?
- Son dakika: Karınca istilası Türkiye'ye geldi mi? Karınca istilası nerede, hangi ülkelerde?
- Dolarda son durum: Fed acil faiz indirdi, dolar yükseldi! 16 Mart euro ve dolar ne kadar oldu?
- TOKİ çekiliş canlı yayın izle: 2020 Tuzla TOKİ kura çekilişi hangi kanalda? TOKİ Facebook, Twitter, YouTube canlı
- İstanbul Tuzla TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Tuzla kura çekiliş sonuçları sorgulama
- 1'den 10'a kadar tüm tam sayılara kalansız bölünebilen en küçük pozitif tam sayı kaçtır?
- 1980'de Gölcük Belediyesi hoparlörden Dallas dizisinde J.R.'ı kimin vurduğunu duyurmuştur?