Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs hakkında önemli açıklama
Son dakika haberleri...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katıldığı Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Bakan Koca basın açıklaması yaptı. Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs testi pozitif çıkan yeni vakaların olduğunu duyurdu. "Halkımız sağduyulu olmalı, tedbir ve panik birbirinin zıttıdır" diyen Bakan Koca, can kaybının olmadığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca, "Sahte belge üretilip yayıldı, bunun amacı da güven kaybına yol açmaktır. Virüsle mücadelede panik yapmak en büyük yanlıştır. Tedbir ile panik birbirinin zıttıdır. Sağduyulu olmalıyız. Tedbirleri alırsak salgının yayılmasını önleyebiliriz." ifadelerini kullandı.
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Koca sözlerine şöyle devam etti;
"Bilim Kurulu'nda alınan yeni öneriler oldu. 6 olan laboratuvar sayımızı 16, daha sonrada tüm büyükşehirlere kuracağız. Test daha çok sayıda şehirde yapılacak, ve daha çok şüpheliye ulaşmış olacak. Test kitini ülkenin bütün illerine vereceğiz. 184 SABİM Hattı sayesinde mümkün olduğu kadar halkımızın evlerinden çıkmamalarını istemiş olacağız. Alo 184 hattı korona hattı olarak tanımlandı"
6 ÜLKE İLE UÇUŞLAR DURACAK
İngiltere ve BAE'nin de aralarında bulunduğu 6 ülke ile uçuşlar duracak. Uçuşlar artık toplam 20 ülke ile yasaklandı. Koca, yarın 08.00 itibarıyla İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne uçuşların yasaklanacağını bildirdi.
CAN KAYBI YOK
"Pozitif çıkan yeni vakalarımız da var. Toplam sayıyı yakında açıklayacağım. Şuana kadar can kaybı yoktur. Çok geçmeden normal hayatlarımıza dönmüş olacağız. Şu ana kadar can kaybı söz konusu olmadı. Bu olmayacağı anlamına gelmez. Bu süreçte solunum sıkıntısı olan hastalarımızın olduğunu söylemek istiyorum. Hızlı bir yayılım içinde olacağını önümüzdeki 1-2 haftanın çok çok önemli olduğunu biliyoruz. Tanının devamında temas grubunun taranması, ayrıca hastanede yoğun bakım şartlarında olan hastaların bakımı önem arz ediyor. Onun için tüm önlemleri almış durumdayız."
YURT DIŞINDAKİ VATANDAŞLARA ÇAĞRI
"Bizi riskten koruyacak tedbirlerimiz daha da artmalı. Yaşlılara ve kronik hastalığı olanlara daha dikkatli olalım. Bu mücadele devam edecek. Zaaf gösteremeyiz. Yurt dışında olan vatandaşlarımıza uyarı yapmak istiyorum. Türkiye'ye dönmekte ısrarcı olmayalım. Her şeye rağmen dönen vatandaşlarımızın 14 gün kuralına uyması gerektiğini bilsin. Bu günler böyle sürmeyecek, çok geçmeden hayatlarımıza dönmüş olacağız. Önemli olan şu dönemde bulaşıcılığı minimalize etmek. Bu süreci 1-2 aylık süreçte daha hassasiyet gösterirsek bu salgını daha kolay atlatacağımıza, vatandaşımızın da nasıl davranması gerektiğiyle ilgili dikkate alırsa daha kolay aşacağımıza inanıyorum. Ne yapılması gerektiği çok belli.
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