Son dakika: Koronavirüs hakkında provokatif paylaşım yapan 19 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri... Sosyal medyada asılsız ve provokatif coronavirüs paylaşımları yapan 93 şüphelinin tespit edildi ve bunlardan 19’unun gözaltına alındığı İçişleri Bakanlığı tarafından açıklandı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, *Sosyal medyada asılsız ve provokatif coronavirüs paylaşımları yapan 93 şüpheli tespit edildi, 19'u gözaltına alındı* denildi.
İşte Bakanlık tarafından yapılan açıklama;
"Son dönemde dünyada yayılarak çok sayıda insanın ölümüne sebep olan Coranavirüs (COVID-19) hastalığı ile ilgili olarak; "virüsün ülkemizde de salgına dönüştüğü, ilgili kurum ve görevlilerce gerekli/yeterli tedbirler alınmadığı, konunun halktan saklandığı" yönünde, gerçek dışı görüntü ve ses dosyaları kullanılmak suretiyle sosyal medya üzerinden toplumu korku, panik ve endişeye sevk etme, yetkili/sorumlu kuruluşları ve kişileri kamuoyu nezdinde hedef gösterme amaçlı paylaşımlar görülmektedir.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, söz konusu bu paylaşımları yaptığı değerlendirilen kullanıcıların tespitine yönelik yürüttüğü çalışmalarda; 93 şüpheli şahıs tespit etmiştir.
Bu şüphelilerden 19'u gözaltına alınırken, diğer tespitlerle ilgili gözaltına alma işlemleri devam etmektedir."
*Kamuoyuna saygıyla duyurulur*
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