İstanbul Adliyesi'nde korona önlemi! Tutuksuz davaların duruşmaları ertelendi
Çin'den dünyaya yayılan ve 6 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan son olarak Türkiye'de de görülen koronavirüs tehdidine yönelik olarak İstanbul Adliyesi'nde tutuksuz davaların duruşması 14 Nisan'a kadar ertelendi.
Birçok alanda Kovid-19 kapsamında önlemler alınmaya devam ederken, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki duruşmalar için de yeni bir düzenleme yapıldı.
DAVALAR GÖRÜLECEK VE ACİL DURUŞMALAR YAPILACAK
Alınan karar doğrultusunda, 14 Nisan'a kadar sadece tutuklu sanıkların yargılandığı davalar görülecek ve acil duruşmalar yapılacak.
SEGBİS ARACILIĞIYLA MAHKEME SALONUNA BAĞLANACAK
Ayrıca, tutuklu şüpheli ve sanıkların, adliyeye getirilmeden, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla mahkeme salonuna bağlanacağı öğrenildi.
BÖYLE DUYURULDU
Duruşma tutanağında şu satırlara yer verildi: "Her ne kadar duruşma 17 Mart 2020 günü saat 11:45'e bırakılmış ise de, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 13 Mart 2020 tarihli Corona Virüs (Covid-19) olarak bilinen solunum yolu bulaşıcı hastalığı Dünya Sağlık Örgütü'nün 9 Mart 2020 tarihli raporuna göre yüzden fazla ülkede 109 bin teyit edilmiş küresel vaka ile kayıtlara geçmiştir. DSÖ tarafından Corona Virüs için 2 Mart 2020tarihinde küresel risk seviyesini yüksekten çok yüksek seviyesine çıkarmış, ayrıca uluslararası kamu sağlığı acil durumu ilan etmiştir. Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Corona Virüs bilim kurulunun önerileri kapsamında yargılama faaliyetlerinin yürütülmesinde herhangi bir soruna sebebiyet vermemek amacıyla tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılabilecek diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesi ile gereli görülen hallerde SEGBİS uygualamsı kullanılması hususunun mahkemelerinizde derğelendirilmesinin, meşkûr kurulun önerileri doğrulturusunda yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi için gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi, keyfiyetin merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan tüm hakim ve cumhuriyet savcılarına duyurulması…"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- 14 gün kuralına uymayanlara kötü haber
- Gözler bu toplantıya çevrildi!
- 60 milyonluk karantina!
- TÜBİTAK'tan flaş karar! Dergiler ücretsiz erişime açıldı
- Umreden dönen yeni kafileye karantina!
- Tavuk borcu cinayeti kamerada!
- Koronada korkunç bilanço! İşte son rakamlar
- MSB: 11 PKK-YPG’li terörist öldürüldü
- 2 terörist teslim oldu
- Türkiye'den 'Kırım' açıklaması
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dolarda son durum: Fed acil faiz indirdi, dolar yükseldi! 16 Mart euro ve dolar ne kadar oldu?
- TOKİ çekiliş canlı yayın izle: 2020 Tuzla TOKİ kura çekilişi hangi kanalda? TOKİ Facebook, Twitter, YouTube canlı
- İstanbul Tuzla TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Tuzla kura çekiliş sonuçları sorgulama
- 1'den 10'a kadar tüm tam sayılara kalansız bölünebilen en küçük pozitif tam sayı kaçtır?
- 1980'de Gölcük Belediyesi hoparlörden Dallas dizisinde J.R.'ı kimin vurduğunu duyurmuştur?
- Emekliye 2 bin 750 tl promosyon ve ilave ödeme! 2020 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölen var mı? Corona virüsü Türkiye'de kaç kişide var? İşte vaka sayısı...
- ÖSYM son dakika: EKYS sınavı iptal mi? 2020 MSÜ, DİB MBSTS, YDS, EKPSS, ALES sınavları ertelendi mi?
- Corona virüsü İstanbul, Ankara, İzmir'de görüldü mü? Türkiye'de corona virüsü hangi şehirlerde var?
- Dolarda son dakika corona hareketliliği! 13 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları
- Corona virüsü testi yapan hastaneler: İstanbul, Ankara corona virüsü testi hangi hastanelerde yapılıyor?
- Hayırlı Cumalar! Cuma mesajları 2020: Resimli ve en güzel cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin