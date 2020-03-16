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TÜBİTAK'tan flaş karar! Dergiler ücretsiz erişime açıldı

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Giriş Tarihi: 16.03.2020 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020
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TÜBİTAK'TAN KARAR! DERGİLER ÜCRETSİZ ERİŞİME AÇILDI

Son dakika gelen bilgilere göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde vakit geçirecekler için dergilerini ücretsiz erişime açtıklarını bildirdi.

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 tehlikesine karşı tedbirlerin alınması ve kalabalıklardan uzak durulması gerektiğine dikkati çekerek, "Bu vesileyle evde vakit geçirecek başta çocuklarımız için TÜBİTAK dergilerinin tamamını ücretsiz erişime açtık." ifadesini kullandı.


ÜCRETSİZ ERİŞİME AÇILDI

'ın yayımları arasında Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergileri bulunuyor.

Söz konusu yayınlara, "services.tubitak.gov.tr/edergi" adresi üzerinden erişilebiliyor.

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