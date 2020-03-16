Hacettepe hastanelerinde korona önlemi! Zorunlu olmayan tüm ameliyatlara durdurma kararı
Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri bünyesinde, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, zorunlu olmayan tüm ameliyatlar ve poliklinik randevuları durduruldu. Hastanede yatarak izlemi zorunlu olmayan vakaların da taburcu edilmesine karar verildi.
Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Hastaneleri bünyesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin alınması gereken önlemler kapsamında, ikinci bir duyuruya kadar zorunlu olmayan tüm ameliyatlar ve poliklinik randevuları durduruldu, verilmiş randevular iptal edildi.
AÇIKLAMA YAPILDI
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, HÜ Sağlık Hizmetleri Birimi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Koray Boduroğlu imzasıyla, Kovid-19 kapsamında alınması gereken önlemlere ilişkin yazı yayımlandı.
"TÜM AMELİYATLAR DURDURULDU…"
Yazıda şu açıklamalar yer aldı:
"Ülkemizdeki Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle salgının sınırlandırılması için alınan önlemler dahilinde, ikinci bir duyuruya kadar, hastanelerimizdeki bütün elektif (zorunlu olmayan) ameliyatlar ve bütün elektif poliklinik randevularının durdurulmasına, verilmiş olan randevuların iptal edilmesine, hastanede yatarak izlemi zorunlu olmayan vakaların taburcu edilmesine Hastaneler Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir."
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