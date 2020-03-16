Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "sahte koronavirüs belgesi"ne tepki

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya ve WhatsApp'tan "gizli belge" adıyla yayılan sahte belgeye sert tepki gösterdi. Çelik, koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ederken en büyük düşmanlığı sahte bilgi yayanların yaptığını kaydetti. Öte yandan Çelik, "Virüse karşı tedbirleri uygulamak, hayata, ülkemize ve tüm insanlığa karşı sorumluluğumuzdur. En yakınımızın hayatına gösterdiğimiz özen, tüm insanları etkiliyor. Bu sınavdan tedbirleri uygulayarak geçmeliyiz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından koronavirüsle mücadeleye ilişkin paylaşımda bulundu.

"Virüsle mücadele ederken en büyük düşmanlığı sahte bilgi yayanlar yapıyor." ifadelerini kullanan Çelik, virüsle mücadelenin hem tedbirleri uygulamak hem de hayatın gerçek değerleri akılda tutularak insanlığa yüceltmekle olacağını bildirdi.

Çelik, "Tüm insanlık bir sınavdan geçiyor. Gezegenimiz küçük bir köy artık. Her insanın kaderi diğerine bağlı. En yakınımızın hayatına gösterdiğimiz özen, tüm insanları etkiliyor. Bu sınavdan tedbirleri uygulayarak geçmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

ÇELİK, ŞUNLARI KAYDETTİ:

"Tedbirleri uygularken ruhsuz, mekanik, panik içinde bir dünya kurmak değil yapılması gereken. Her bir vatandaşımızla olduğu gibi insanlığın her bir ferdiyle ortak sorumluluğu paylaşarak daha çok iyilik, daha çok insani değer ve daha çok dayanışma üretmektir aslolan.

Virüse karşı tedbirleri uygulamak hayata, ülkemize ve tüm insanlığa karşı sorumluluğumuzdur. Tedbirleri uygulamanın insani değerleri yüceltmek, herkesi birbirine bağlayan morali diri tutmak, birbirimizle olan derin bağımıza saygı göstermekle ele ele yürümesi gerektiği unutulmamalı."





BAKAN KOCA: O BELGE GERÇEK DIŞI!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili sosyal medya ve WhatsApp 'tan " gizli belge " adıyla yayılan görselin gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, şunları kaydetti:

"Sosyal medya ve WhatsApp'tan yayılan 'gizli' belge gerçek dışıdır. Panik yaratacağı bilinerek uydurulmuştur. Güven kaybına yol açarak 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var. Hassasiyetinizle oynayanlar var. Şans tanımayın. Doğru haber, resmen yapılan açıklamadır."

FETÖ/PKK'NIN MONTAJ BELGELİ OYUNU



Koronavirüs salgını nedeniyle halkı panik ve korku içerisine sokmaya çalışan bazı FETÖ'cü ve PKK'lı hesaplar, montaj belge ile sosyal medya üzerinden operasyona başladı. FETÖ'cü ve PKK'lı hesaplardan yapılan paylaşımlarla gerçek olmayan genelge ile panik yaratılırken, Türkiye'nin büyük bir kaosa sürüklenmesi amaçlandı.







GEREKLİ İŞLEM BAŞLATILDI



Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur sosyal medyayı yalan ve Bakanlık adına, bakanlık mühür, kaşe ve logolarıyla üretilmiş sahte evraklarla karşı dikkatli olmaya çağırdı ve bu kişilerle ilgili işlemlerin başlatıldığını belirtti. Sahte belgeyi ifşa ettiği son dakika açıklamasında Cesur "Bu belge sahte, bu haber yalan. Kesinlikle itibar etmeyiniz. Hesabın kapatılması için Twitter nezdinde gerekli işlem başlatıldı, sizler de lütfen şikayet ediniz" ifadelerini kullanan Cesur vatandaşın Koronavirüs konusundaki hassasiyetini istismar eden bu hesaplar ve sahipleri için gerekli çalışmaların başlatıldığını ilan etti.

BAKANLIK TAKİPTE



Ayrıca İçişleri Bakanlığı Corona virüsü tedbirleri kapsamında sosyal medya, haber, basın yayın organları üzerinden kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişim, sahte belge ve paylaşımlarla olumsuz sonuçlara neden olabilecek durumlara karşı takipte olunacağını ve işlem yapılacağını belirtti.