Yargıda korona önlemleri! Adalet Bakanı Gül tek tek açıkladı

Dünyada 6 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüse karşı ‘Yargı’da alınan önlemler ile ilgili Adalet Bakanı Abdülhamit Gül açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, "60 yaş ve üzeri için izin müessesi hakim ve savcılarımız için de yürürlüğe girmiştir." ifadelerini kullandı. Gül, "Cezaevlerinde koronavirüs vakasına rastlanmadı." diye konuştu.

Yargıda corona virüs önlemleri ile ilgili Adalet Bakanı Abdülhamit Gül açıklamalarda bulundu. Bakan Gül açıklamasında "HSK'nın almış olduğu yeni öneri çerçevesinde bugün itibarıyla tüm adliyelerde acele işler hariç duruşmaları ertelemişlerdir" dedi.

Adalet Bakanı Gül'ün açıklamalarından satır başları:

60 YAŞ ÜSTÜ HAKİM VE SAVCILAR İZİNLİ SAYILACAK

HSK'nın almış olduğu yeni öneri çerçevesinde bugün itibarıyla tüm adliyelerde acele işler hariç duruşmaları ertelemişlerdir. Yeni dava açma icra takibi gibi talepleri UYAP üzerinden yapma imkanı vardır.

60 yaş ve üzeri için izin müessesi hakim ve savcılarımız için de yürürlüğe girmiştir. Avukatlar acil durumlarda cezaevlerinde kapalı görüş yapacak.

CEZAEVLERİNDE ŞU ANA KADAR VİRÜSE RASTLANMADI

Cezaevlerinde şu ana kadar virüs vakasına rastlanmadı. Ceza ve infaz kurumlarına yeni girişlerde ön muayene ve kontrol yapılmaktadır. Bir hastalık belirtisi varsa giriş yapılmamakta sağlık kurumlarına gönderilmektedir.

Avukatlar cezaevlerinde kapalı görüşe asgari gidecek. Cezaevlerindeki mektup ve kitaplar gibi unsurların da 24 saat bekletildikten sonra ilgililere teslim edilecektir. Cezaevlerinde şu ana kadar pozitif virüs vakası görülmemiştir.

HAFTA SONU NOTERLİK HİZMETLERİ ERTELENDİ

Hafta sonu noterlik hizmetleri yeni bir duyuruya kadar ertelenmiştir. Bütün noterlerde 24 saat boyunca ilaçlama yapılmıştır.

Resmi kurumlar dışında hiçbir açıklamaya, belge adı altında hiçbir duyuruya itibar edilmemesini özellikle rica ediyoruz. Sağlık Bakanlığı adı altında dolaşıma sokulan sözde belge hakkında soruşturma başlatılmıştır.